Stability AIがオープンソースのコーディング補助AI「StableCode」を発表
画像生成AI「Stable Diffusion」の開発などで知られるAI開発企業Stability AIがコーディング補助AI「StableCode」を発表しました。StableCodeは開発者の業務効率改善に寄与する他、初学者の学習ツールとしても有用とのことです。
Announcing StableCode — Stability AI
https://stability.ai/blog/stablecode-llm-generative-ai-coding
????Exciting news! Stability AI has launched StableCode, the revolutionary generative AI LLM for coding!— Stability AI (@StabilityAI)
???? Developers, get ready to level up your coding game! #AI #Coding #StableCode #StabilityAIhttps://t.co/XFrV36JMMu
StableCodeは「StableCode-Completion-Alpha-3B-4K」「StableCode-Instruct-Alpha-3B」「StableCode-Completion-Alpha-3B」という3種のモデルに分かれて公開されています。各モデルの概要は以下の通り。
◆StableCode-Completion-Alpha-3B-4K
StableCode-Completion-Alpha-3B-4Kは3種のモデルのベースモデルで、コーディング向け大規模言語モデルの開発支援プロジェクト「BigCode」が収集したデータセット「The Stack」のバージョン1.2を用いてトレーニングされています。学習データにはPythonやGo、Java、Javascript、C言語など多様なプログラミング言語が含まれています。
◆StableCode-Instruct-Alpha-3B
StableCode-Instruct-Alpha-3BはベースモデルであるStableCode-Completion-Alpha-3B-4Kをファインチューニングしたモデルで、指示に従ってコードを生成することができます。
◆StableCode-Completion-Alpha-3B
StableCode-Completion-Alpha-3Bはコードのオートコンプリート(補完)に特化したモデルで、最大1万6000トークンのコードを処理可能です。StableCode-Completion-Alpha-3Bでは既存のオープンソースコーディング補助AIの2～4倍のコードを処理可能とのこと。以下の画像はStableCode-Completion-Alpha-3Bを用いたコード補完の例で、画像下部の灰色の部分が補完された箇所です。
3種のモデルは以下のリンク先でダウンロード可能です。
stabilityai/stablecode-completion-alpha-3b-4k · Hugging Face
https://huggingface.co/stabilityai/stablecode-completion-alpha-3b-4k
stabilityai/stablecode-instruct-alpha-3b · Hugging Face
https://huggingface.co/stabilityai/stablecode-instruct-alpha-3b
stabilityai/stablecode-completion-alpha-3b · Hugging Face
https://huggingface.co/stabilityai/stablecode-completion-alpha-3b
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