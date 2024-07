Mistral AIがコード生成特化型AI「Codestral Mamba」をオープンソースライセンスでリリース

MetaとGoogle DeepMindの元従業員が立ち上げたAI開発企業の Mistral AI が、コーディング用AIモデル「 Codestral Mamba 」を発表しました。オープンソースライセンスでのリリースであり、商用利用が可能となっています。 Codestral Mamba | Mistral AI | Frontier AI in your hands https://mistral.ai/news/codestral-mamba/ Mistral AIは2024年5月に初のコーディング用生成AIモデルとして「Codestral」をリリースしていましたが、Codestralは商用利用が禁止されていました。 Mistral AIが初のコーディング用生成AIモデル「Codestral」をリリース、80以上のプログラミング言語でトレーニング済み - GIGAZINE

2024年07月17日 11時05分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1d_ts

