Metaがコード生成AIモデルの新バージョン「Code Llama 70B」をリリース、コードの正確性が向上・Pythonに最適化されたバリアントも提供

・関連記事

日本語能力に優れた商用利用可能な大規模言語モデル「Swallow」が公開される - GIGAZINE



Stability AIが新コーディング補助AI「Stable Code 3B」をリリース、少ないパラメーター数ながらMetaの「Code Llama 7B」と同等の性能を発揮 - GIGAZINE



AIの「LLaMa」が著作権を侵害したとしてMetaを訴えた作家らの主張がほとんど棄却される - GIGAZINE



Metaのコーディング支援AI「Code Llama」に調整を加えることでOpenAIのGPT-4の性能を上回る可能性が報告される - GIGAZINE



わずか4GBの実行ファイル1つで大規模言語モデルによるAIを超お手軽に配布・実行できる仕組み「llamafile」をWindowsとLinuxで簡単に実行してみる方法 - GIGAZINE

2024年01月30日 11時05分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1d_ts

You can read the machine translated English article here.