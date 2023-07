2023年07月19日 10時50分 ソフトウェア

Metaが商用可能な大規模言語モデル「Llama 2」を無料公開、MicrosoftやQualcommと強力してスマホやPCへの最適化も



FacebookやInstagramを運営するMetaはAIの研究開発にも力を入れています。新たに、Metaは大規模言語モデル「LLaMA(Large Language Model Meta AI)」の次世代モデル「Llama 2」を発表しました。Llama 2は無料公開されており研究目的以外に商用利用も可能な他、MicrosoftやQualcommと強力してWindowsやスマートフォンへの最適化を目指すことも発表されています。



Llama 2 - Meta AI

https://ai.meta.com/llama/



Meta and Microsoft Introduce the Next Generation of Llama | Meta

https://about.fb.com/news/2023/07/llama-2/



マイクロソフトとMeta、AzureとWindows上のLlama 2でAIパートナーシップを拡大 - 公式マイクロソフトブログ

https://blogs.microsoft.com/ja/blog/2023/07/18/microsoft-and-meta-expand-their-ai-partnership-with-llama-2-on-azure-and-windows/



Qualcomm Works with Meta to Enable On-device AI Applications Using Llama 2 | Qualcomm

https://www.qualcomm.com/news/releases/2023/07/qualcomm-works-with-meta-to-enable-on-device-ai-applications-usi



Llama 2は2兆個ものトークンでトレーニングされており、前世代のLlama(Llama 1)と比べて2倍のコンテキスト長を扱えるとのこと。また、Llama 2はパラメーター数ごとに「7B(70億)」「13B(130億)」「70B(700億)」という3つのモデルサイズが用意されています。





Llama 2と「MPT」や「Falcon」といったオープンソース言語モデルのベンチマーク結果を並べた表が以下。Llama 2は同等モデルサイズにおける他言語モデルのスコアを大きく上回っている他、モデルサイズ70B(700億)のLlama 2はモデルサイズ65B(650億)のLlama 1を上回るスコアを記録しています。



ベンチマーク MPT(7B) Falcon(7B) Llama 2(7B) Llama 2(13B) MPT(30B) Falcon(40B) Llama 1(65B) Llama 2(70B) MMLU 26.8 26.2 45.3 54.8 46.9 55.4 63.4 68.9 TriviaQA 59.6 56.8 68.9 77.2 71.3 78.6 84.5 85.0 Natural Questions 17.8 18.1 22.7 28.0 23.0 29.5 31.0 33.0 GSM8K 6.8 6.8 14.6 28.7 15.2 19.6 50.9 56.8 HumanEval 18.3 N/A 12.8 18.3 25.0 N/A 23.7 29.9 AGIEval 23.5 21.2 29.3 39.1 33.8 37.0 47.6 54.2 BoolQ 75.0 67.5 77.4 81.7 79.0 83.1 85.3 85.0 HellaSwag 76.4 74.1 77.2 80.7 79.9 83.6 84.2 85.3 OpenBookQA 51.4 51.6 58.6 57.0 52.0 56.6 60.2 60.2 QuAC 37.7 18.8 39.7 44.8 41.1 43.3 39.8 49.3 Winogrande 68.3 66.3 69.2 72.8 71.0 76.9 77.0 80.2



さらに、MetaはMicrosoftやAmazon、IBM、NVIDIA、Qualcommなどのテクノロジー企業と強力してLlama 2の開発を進めることも明かしています。すでにMicrosoftはAure上でLlama 2の微調整やデプロイを可能にすることや、Llama 2をWindows上でローカル動作できるように最適化することを発表しています。さらに、Qualcommも2024年までにSnapdragonを搭載したデバイス上でLlama 2を動作可能にすることを発表しています。





Llama 2のモデルデータは無料で公開されており、以下のページで氏名や所属を入力することでダウンロードをリクエストできます。また、Llama 2は研究目的だけでなく商用利用も可能とされています。



Llama access request form - Meta AI

https://ai.meta.com/resources/models-and-libraries/llama-downloads/