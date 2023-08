Metaが商用利用可能なコーディング支援AI「Code Llama」をリリース、Llama 2と同じライセンスで無料公開へ

FacebookやInstagramを運営するMetaが、テキスト入力を元にプログラムのコードを生成するAI「Code Llama」をリリースしたと発表しました。モデルはLlama 2と同じ「 Llama 2 Community License 」で公開されており、月間アクティブユーザー数が7億人以下の場合は無償で商用利用することが可能です。 Introducing Code Llama, a state-of-the-art large language model for coding https://ai.meta.com/blog/code-llama-large-language-model-coding/ Introducing Code Llama, an AI Tool for Coding | Meta https://about.fb.com/news/2023/08/code-llama-ai-for-coding/

2023年08月25日 11時30分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1d_ts

