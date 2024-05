2024年05月08日 14時20分 ソフトウェア

IBMが自社製AI「Granite」のコード生成モデルをオープンソース化、116のプログラミング言語でトレーニングされパラメータは30~340億



ソフトウェアは現代社会のありとあらゆる側面に取り込まれており、飛躍的な生産性の向上や科学技術の発展に貢献してきました。しかし、信頼性の高いソフトウェアの作成・デバッグ・展開といった作業は骨が折れるものであり、熟練した開発者でも最新の技術や言語に追いつくのは大変です。そこでアメリカの大手IT企業であるIBMは、プログラミングコードの生成・修正・別言語への翻訳などのタスクを実行するGraniteコード生成モデルのファミリーをオープンソースで公開しました。



IBM’s Granite code model family is going open source - IBM Research

https://research.ibm.com/blog/granite-code-models-open-source





GitHub - ibm-granite/granite-code-models: Granite Code Models: A Family of Open Foundation Models for Code Intelligence

https://github.com/ibm-granite/granite-code-models



IBM Releases Open-Source Granite Code Models, Outperforms Llama 3

https://analyticsindiamag.com/ibm-releases-open-source-granite-code-models-outperforms-llama-3/



IBMは以前からコードの開発やデプロイをAIの力で高速化する作業に取り組んでおり、すでにCOBOLをJavaに変換するAI「watsonx Code Assistant」の開発などを行っています。IBMは、「大規模言語モデルベースのエージェントは、複雑なタスクを自律的に処理することが期待されています。コードを生成する大規模言語モデルの可能性を最大限に引き出すには、コード生成・バグ修正・コードの説明と文書化・リポジトリの保守など、幅広い機能が必要です」と述べています。



そして2024年5月7日、IBMは自社製AIモデル・Graniteのコード生成モデルのファミリーをオープンソースで公開しました。Graniteのコード生成モデルは116のプログラミング言語でトレーニングされ、コードの生成・説明・修正・編集・翻訳などを含む幅広いタスクを実行できるとのこと。





Graniteのコード生成モデルはパラメータのサイズごとに「3B」「8B」「20B」「34B」の4タイプがあり、それぞれにベーシックなコード生成タスクを実行する「Base Models(ベースモデル)」と、コード命令データセットによる微調整などが施された「Instruct Models(命令モデル)」の2つのバリエーションがあります。IBMは、これらのモデルには複雑なアプリケーションの近代化タスクからデバイスのメモリに制約があるユースケースまで、さまざまな用途があると述べています。



以下のグラフは、Granite-8B-Code-Base(上・青色)およびGranite-8B-Code-Base-Instruct(下・青色)のコーディング性能を、GoogleやMetaなどがリリースしている同サイズのオープンソースのAIモデルと比較したもの。6つのプログラミング言語を使用した3つのコーディングタスクに基づいた性能評価で、Graniteのコード生成モデルはその他のモデルを上回るか互角の性能を示しました。





IBMは、「包括的なタスクセットで評価した結果、これらのGraniteコード生成モデルは、現在利用可能なオープンソースのコード生成モデルの中で、最先端の性能に匹敵することが示されました。この多用途なモデルファミリーは、企業のソフトウェア開発ワークフロー向けに最適化されており、コード生成・修正・説明を含むさまざまなコーディングタスクで優れた性能を発揮します」と述べました。



また、この発表に合わせてIBMの子会社であるクラウドサービス企業のRed Hatは、Granite生成AIモデルをシームレスに開発・テスト・実行するための基盤モデルプラットフォーム「Red Hat Enterprise Linux AI(RHEL AI)」の開発者プレビューを発表しました。



What is RHEL AI? A guide to the open source way for doing AI

https://www.redhat.com/en/blog/what-rhel-ai-guide-open-source-way-doing-ai





IBM Open-Sources Granite AI Models, Launches InstructLab Platform | PCMag

https://www.pcmag.com/news/ibm-open-sources-granite-ai-models-launches-instructlab-platform



新たなAI開発用のプラットフォームであるInstructLabとRHEL AIを組み合わせることで、開発者は生成AIが直面する多くの障壁を乗り越えるのに役立つとのことです。