2026年04月30日 11時30分 AI

IBMがAIモデル「Granite 4.1」シリーズを公開、プロンプト追従やツール呼び出しが得意なオープンモデル



IBMが小型言語モデルの「Granite 4.1」を2026年4月30日に発表しました。Granite 4.1は学習データの品質を向上させることで同規模モデルと比べて高い性能を実現したとのこと。また、視覚言語モデルの「Granite Vision 4.1」、音声文字起こしモデルの「Granite Speech 4.1」、安全評価モデルの「Granite Guardian 4.1」も公開されています。



Granite | IBM

https://www.ibm.com/granite



Introducing the IBM Granite 4.1 family of models - IBM Research

https://research.ibm.com/blog/granite-4-1-ai-foundation-models



◆Granite 4.1

Granite 4.1は15兆トークン相当のデータセットでトレーニングされた言語モデルで、パラメーター数300億の「Granite-4.1-30B」、80億の「Granite-4.1-8B」、30億の「Granite-4.1-3B」がオープンモデルとして公開されています。データセットの構築に際して開発チームは量より質を優先したそうで、プロジェクト追従性能やツール呼び出し性能の向上をアピールしています。



Granite-4.1-30BとGranite-4.1-8Bのツール呼び出し性能を各種オープンモデルと比較した結果が以下。Granite-4.1-30Bは思考機能をオフにしたGemma-4-31B-itを上回り、Granite-4.1-8BはGemma-4-26B-A4B-itを上回っています。IBMは「思考を伴う推論モデルの人気が高まっていますが、必ずしも効率的な結果を得られるわけではありません。エンタープライズ環境ではコストと処理速度が処理性能と同様に重要視されています。このため、特定のタスクではベンチマーク性能が同等でコスト効率に優れた非推論モデルを利用することが理にかなっています」と述べ、Granite 4.1の優位性をアピールしています。





Granite 4.1は以下のリンク先で公開されており、ライセンスはApache License 2.0です。



ibm-granite/granite-4.1-30b · Hugging Face

https://huggingface.co/ibm-granite/granite-4.1-30b



ibm-granite/granite-4.1-8b · Hugging Face

https://huggingface.co/ibm-granite/granite-4.1-8b



ibm-granite/granite-4.1-3b · Hugging Face

https://huggingface.co/ibm-granite/granite-4.1-3b



◆Granite Vision 4.1

Granite Vision 4.1は表やグラフの認識に特化した視覚言語モデルです。Granite Vision 4.1のパラメーター数は40億ですが、表やグラフの認識性能ベンチマークでフロンティアモデルのClaude-Opus-4.6を超えるスコアを記録しています。





Granite Vision 4.1は以下のリンク先で公開されています。



ibm-granite/granite-vision-4.1-4b · Hugging Face

https://huggingface.co/ibm-granite/granite-vision-4.1-4b



◆Granite Speech 4.1

Granite Speech 4.1はパラメーター数20億の自動音声認識(ASR)モデルです。以下のグラフは横軸が処理速度、縦軸がエラー率を示したもので、Granite Speech 4.1が高速かつ高精度であることが分かります。





Granite Speech 4.1は英語だけでなく日本語、ドイツ語、スペイン語、フランス語、ポルトガル語の文字起こしにも対応。さらに、英語の音声を日本語、中国語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語、フランス語、ポルトガル語に翻訳しながら文字起こしすることもできます。英語から日本語に翻訳しながら文字起こしする場合、エラー率はGPT-4oやGemini 2.0 Flashよりも低くなります。





Granite Speech 4.1はベースモデルの「Granite-Speech-4.1-2B 」、話者認識機能を追加した「Granite-Speech-4.1-2B-Plus 」、速度を最適化した「Granite-Speech-4.1-2B-NAR 」の3種類が用意されています。



ibm-granite/granite-speech-4.1-2b · Hugging Face

https://huggingface.co/ibm-granite/granite-speech-4.1-2b



ibm-granite/granite-speech-4.1-2b-plus · Hugging Face

https://huggingface.co/ibm-granite/granite-speech-4.1-2b-plus



ibm-granite/granite-speech-4.1-2b-nar · Hugging Face

https://huggingface.co/ibm-granite/granite-speech-4.1-2b-nar



◆Granite Guardian 4.1

Granite Guardian 4.1はGranite-4.1-8Bをベースに開発された安全評価モデルで、言語モデルの入出力の安全性・品質・正確性を評価することができます。Granite Guardian 4.1はあらゆる言語モデルと組み合わせて実行できるように設計されており、AIパイプラインの安全性を高めることができます。



ibm-granite/granite-guardian-4.1-8b · Hugging Face

https://huggingface.co/ibm-granite/granite-guardian-4.1-8b

