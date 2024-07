コード生成・数学・推論の能力が大幅に向上した「Mistral Large 2」をMistral AIがリリース

フランスのAI開発企業・Mistral AIが、新世代の主力モデル「 Mistral Large 2 」を2024年7月24日に発表しました。Mistral Large 2は、コード生成、数学、推論能力が大幅に向上したほか、128kのコンテキストウィンドウを持ち、数十種類の言語やプログラミング言語にも対応しています。 Large Enough | Mistral AI | Frontier AI in your hands https://mistral.ai/news/mistral-large-2407/ Mistral Large 2のモデルサイズは1230億パラメーターで、単一ノードで高スループットを実現できるように設計されているとのこと。また、128kのコンテキストウィンドウを持ち、英語以外にもフランス語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、ポルトガル語、アラビア語、ヒンディー語、ロシア語、中国語、日本語、韓国語など多数の言語をサポート。さらにPython、Java、C、C++、JavaScript、Bashを含む80以上のプログラミング言語にも対応しています。

・関連記事

NVIDIAとMistral AIがAIモデル「Mistral NeMo」を発表、新型トークナイザ「Tekken」を採用し日本語を含む多言語性能が強み - GIGAZINE



Mistral AIがコード生成特化型AI「Codestral Mamba」をオープンソースライセンスでリリース - GIGAZINE



Mistral AIが初のコーディング用生成AIモデル「Codestral」をリリース、80以上のプログラミング言語でトレーニング済み - GIGAZINE



インストール不要でLlama 3やMistralなどオープンソースLLMをブラウザで動かせるチャットボット「Secret Llama」が登場 - GIGAZINE



GPT-3.5ベースのChatGPTのコーディング能力は「古い問題には有効も新しい問題では困難に直面する」ことが明らかに - GIGAZINE



AppleがアシスタントAI「Apple Intelligence」の性能を示すベンチマーク結果を公開、GPT-4-Turboとの性能差も明らかに - GIGAZINE

2024年07月25日 11時13分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.