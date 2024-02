2024年02月27日 10時59分 ソフトウェア

MicrosoftがAI開発企業「Mistral AI」との提携を発表、Mistral AIがAzureの計算資源を利用可能になりAzureユーザーはOpenAIのモデルに加えてMistral AIのモデルも利用可能に



2024年2月26日(月)にMicrosoftがAI開発企業「Mistral AI」との複数年にわたるパートナーシップを構築したことを発表しました。パートナーシップ提携により、Mistral AIがAzureの強力な計算資源にアクセス可能になるほか、AzureのユーザーがMistral AIの機械学習モデルを活用できるようになります。また、同日にMistral AIは性能強化版大規模言語モデル「Mistral Large」も発表しています。



◆Mistral AIとは?

Mistral AIはOpenAIと同様にAIの研究開発を行っている企業です。Mistral AIは特に大規模言語モデルの開発に注力しており、2023年12月11日にはChatGPTに採用されている大規模言語モデル「GPT-3.5」と同等以上の性能を発揮する「Mixtral 8x7B」を発表しています。



さらに、2023年12月18日には特定タスクにおいて「GPT-4」を上回る性能を発揮する大規模言語モデル「Mistral 7B Fine-Tune Optimized」も発表しており、高性能な大規模言語モデルを開発し続ける企業としてOpenAIと並んで注目されています。



◆MicrosoftとMistral AIの提携

MicrosoftとMistral AIの提携によって、Mistral AIはMicrosoftのクラウドコンピューティングサービス「Azure」の強力な計算資源を活用できるようになります。こてにより、モデル学習と推論が効率化され、次世代大規模言語モデルの開発および展開が加速されます。



また、AzureのAI開発プラットフォーム「Azure AI Studio」や学習モデルカタログ「Model Catalog and Collections」のラインナップにMistral AIのモデルが追加され、AzureユーザーはOpenAI製モデルやオープンソースモデルに加えてMistral AI製モデルも選択できるようになります。



さらに、MicrosoftとMistral AIは「ヨーロッパの公共部門」を含む特定の顧客に特化してモデルの開発も進める予定です。



◆大規模言語モデル「Mistral Large」

Mistral AIが発表したMistral Largeは英語、フランス語、スペイン語、ドイツ語、イタリア語に対応したコンテキストウィンドウ3万2000トークンの大規模言語モデルです。Mistral Largeとライバルモデルのベンチマークスコアを比較したグラフが以下。Mistral LargeはGPT-4には劣るものの、Claude 2やGemini Pro、GPT-3.5、LLaMA 2 70Bといったモデルよりも高い性能を示しています。





Mistral LargeはすでにAure上で利用可能となっており、料金は出力が1000トークン当たり0.024ドル(約3.61円)で、入力が1000トークン当たり0.008ドル(約1.2円)です。



◆Mistral AIのトップページからオープンソースコミュニティに関する文言が消える

Mistral AIの公式サイトのトップページには、Microsoftとの提携を発表する前日の2024年2月25日まで「オープンソースコミュニティの力を信じる」「機械学習モデルや各種ツールを寛容なライセンスの下で公開する」「私たちはオープンソースコミュニティからの恩恵を受け、恩返しをしている」といった文言が掲載されていました。





しかし、Microsoftとの提携を発表した2024年2月26日には当該文言がトップページから削除されました。これを受けて、インストール上ではMistral AIがオープンソースコミュニティへの貢献を取りやめてクローズドソースの製品へ注力するのではないかという臆測が広がっています。