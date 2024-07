NVIDIAとMistral AIがAIモデル「Mistral NeMo」を発表、新型トークナイザ「Tekken」を採用し日本語を含む多言語性能が強み

AI開発企業のMistral AIがNVIDIAと協力してAIモデル「 Mistral NeMo 」を開発したことを発表しました。Mistral NeMoは各種ベンチマークでGemma 2 9BやLlama 3 8Bを上回る性能を示しており、NVIDIAのAIプラットフォームで利用できるほか、モデルデータがオープンソースで公開されています。 Mistral NeMo | Mistral AI | Frontier AI in your hands https://mistral.ai/news/mistral-nemo/ Mistral AI and NVIDIA Unveil Mistral NeMo 12B, a Cutting-Edge Enterprise AI Model | NVIDIA Blog https://blogs.nvidia.com/blog/mistral-nvidia-ai-model/?ncid=so-twit-243298&linkId=100000274370636 Mistral NeMoはパラメータ数12Bの比較的小型なAIモデルです。Mistral NeMoとGemma 2 9BとLlama 3 8Bの性能を比較した表が以下。Mistral NeMoのコンテキストウィンドウは12万8000で、他の2モデルと比べて大きなプロンプトを処理可能。さらに、ほとんどのベンチマークでGemma 2 9BとLlama 3 8Bを上回るスコアを記録しています。加えて、Mistral NeMoは量子化を考慮して設計されており、FP8でもパフォーマンスの低下を抑えて推論処理を実行可能とのこと。

2024年07月19日 12時39分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1o_hf

