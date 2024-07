2024年07月19日 12時30分 サイエンス

認知症と診断された人の約13%が実際は「治療可能な肝臓の病気」かもしれないという研究結果



現代社会の高齢化が進むにつれて、認知症はますます大きな社会問題になっています。ところが、アメリカで認知症と診断された約6万9000人のデータを分析した新たな研究では、認知症と診断された人の約13%が実は認知症ではなく、「治療可能な肝臓の病気」かもしれないという結果が示されました。



肝臓は消化液を作ったり血液から化学物質を除去したりする役割を持っており、アルコールの過剰摂取や肥満、糖尿病、ストレス、老化などによって肝機能が低下するとさまざまな問題が生じます。





肝機能の低下によって発生する病気のひとつに、「Hepatic encephalopathy(肝性脳症)」があります。これは、本来であれば肝臓によって除去される血液中の毒素が肝機能の低下によって除去されず、毒素が脳に達してしまうというものです。



毒素が脳に達すると認知能力の低下や人格の変化、抑うつ症状などがみられ、進行すると覚醒レベルの低下や錯乱に至ります。認知症と肝性脳症は症状が重複している部分が多いため、医師が肝性脳症を認知症と区別するのは難しいとのこと。





そこで、アメリカのバージニア・コモンウェルス大学医学部とリッチモンド退役軍人省メディカルセンターの研究チームは、2009年~2019年の間に認知症と診断された6万8807人分の医療記録を用いて、潜在的な肝性脳症患者がどれほどいるのかを分析しました。





