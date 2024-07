映画「ボルテスV レガシー」劇場用予告＆限定映像“ファイティング・クリップ”解禁、ドクガガ＆バイザンガがボルテスに迫る

なお、2024年秋からはTOKYO MXでテレビシリーズの特別編集版が放送されることが決まっており、オリジナル版の日本展開も準備が進められているとのことです。 ◆「ボルテスV レガシー」作品情報 ・スタッフ 監督:マーク A. レイエス V 脚本:スゼッテ・ドクトレーロ シニア・エグゼクティブ・プロデューサー:ヘレン・ローズ・セセ、ラーソン・チャン エグゼクティブ・プロデューサー:ダーリング・プリドトレス、ティージェイ・デル・ロザリオ、白倉伸一郎 ・キャスト スティーヴ・アームストロング:ミゲル・タンフェリックス マーク・ゴードン:ラドソン・フローレス ロバート・“ビッグ・バート”・アームストロング:マット・ロザノ “リトル・ジョン”・アームストロング:ラファエル・ランディコ ジェイミー・ロビンソン:イザベル・オルテガ プリンス・ザルドス:マーティン・デル・ロザリオ ザンドラ:リーゼル・ロペス ドラコ:カルロ・ゴンザレス ズール:エピ・クウィゾン リチャード・スミス博士:アルバート・マルティネス オスカー・ロビンソン長官:ガビー・エイゲンマン ネッド・アームストロング:デニス・トリロ メアリー・アン・コリンズ・アームストロング:カーラ・アベラナ 公式X: @voltesv_legacy 製作国:フィリピン 原題:Voltes V: Legacy 製作年:2024年 日本配給:東映 ©TOEI Co. Ltd, Telesuccess All Rights Reserved

