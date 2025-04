AIで司法試験の問題が作られたことが判明して批判が殺到

アメリカの弁護士資格認定機関であるカリフォルニア州弁護士会が2025年4月21日に、2月に実施された司法試験の設問171問のうち23問がAIを使用して作成されたものだと公表しました。これを受けて、受験者や教育機関からは強い批判の声が上がりました。 State Bar of California admits it used AI to develop exam questions - Los Angeles Times https://www.latimes.com/california/story/2025-04-23/state-bar-of-california-used-ai-for-exam-questions AI secretly helped write California bar exam, sparking uproar - Ars Technica https://arstechnica.com/tech-policy/2025/04/ai-secretly-helped-write-california-bar-exam-sparking-uproar/

2025年04月25日 08時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1l_ks

