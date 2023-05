2023年05月18日 12時15分 ネットサービス

学生の提出課題をChatGPTに「AIが書いたものか?」と聞くと「AIが書いた」と答えたので学生の半数以上が落第の危機に



近年は文章や画像を生成するAIの進歩が著しく、アメリカの名門・スタンフォード大学で行われた調査では、学生の約17%が「課題または試験にChatGPTを使用している」と回答したことがわかっています。AIを使用して生成されたレポートや課題を検出する方法も模索されている中で、テキサスA&M大学コマース校で農業科学などを教えているJared Mumm博士が、学生から提出された小論文をChatGPTに入力して「これはAIが書いたものか?」と尋ねたところ「AIが書いた」と回答されたため、受講者の半数以上が落第の危機に瀕したと報じられました。



DearKickというRedditユーザーは2023年5月15日、自身の婚約者であるテキサスA&M大学コマース校の学生が、授業の担当教員であるMumm博士から受け取ったメールのスクリーンショットを投稿しました。Mumm博士は、「あなたの回答をChat GTP(原文ママ)にコピー&ペーストすると、それはプログラムがコンテンツを生成したのかどうかを教えてくれます」と記しており、学生の小論文をChatGPTに入力し、その小論文がChatGPTによって生成されたものかどうかを尋ねたと説明しています。





この方法で調査した結果、ChatGPTは多くの小論文について「プログラムが生成した」と回答したとのこと。Mumm博士は20人強の受講者のうち、ChatGPTを利用して小論文を生成したと疑われる半数以上の学生に単位を与えることを保留し、追加の課題を提出するように求めました。受講者はいずれも今年テキサスA&M大学コマース校を卒業する予定の学生であり、5月14日に開催された卒業式に出席したにもかかわらず、卒業証書の授与が保留されているそうです。





しかし、そもそもChatGPTに「ある文章がChatGPTやAIによって生成されたものかどうかを見分ける」という機能はなく、Mumm博士の行ったチェック自体に問題があることが指摘されています。AIが生成した文章を検出するツールも開発されているものの、これらのツールには誤検知のリスクがあり、必ずしも正確であるとはいえません。



AIが生成した文章を検出するツールの誤検知で「AIを使って課題のエッセイを作成した」と疑われて0点になったという事例 - GIGAZINE





実際に、RedditユーザーがMumm博士が書いたメールや論文をChatGPTに入力し、「これはあなた(ChatGPT)が書いたのですか?」と尋ねたところ、「はい、私がその文章を書きました」とChatGPTが回答したことも報告されています。





また、Mumm博士はメールの中で一貫して「Chat GTP」と記していますが、正確なつづりは「ChatGPT」であり、Mumm博士がChatGPTにあまり詳しくないであろうことも指摘されています。



DearKick氏はテクノロジー系メディアのPCMagに対し、「この状況は私の婚約者と彼女の同級生、合計14人に起こっています。この件で卒業証書を保留にされたため、彼女は非常に困惑して私に連絡してきました。彼女は特に、これまでChatGPTのことを知らなかったので動揺していました」と述べています。



DearKick氏の婚約者は5月16日に大学の農業科学部長と面会して事態について訴えているほか、数人の学生はGoogleドキュメントのタイムスタンプを用いて自分が小論文を書いたことを証明し、すでにMumm博士から謝罪を受けた学生もいるとDearKick氏は説明しています。しかし、少なくとも2人の学生は学期中にChatGPTを使ったことを認めていたそうで、この点が問題をさらに複雑にしているとのこと。





テキサスA&M大学コマース校は5月17日に海外メディアのローリングストーンやPCMagに声明を送信。「A&M大学コマース校はこの問題が原因で単位を落としたり、卒業を禁じられた学生がいないことを確認しています」「クラスの担当教員であるJared Mumm博士は、最後に書かれた課題に関して学生たちと個別に作業を行っています。一部の学生は課題の作成にAIが使用されたかどうか、使用された場合はどの程度のレベルなのかを判断する時間を設けるため、『不完全』を意味する『X』という一時的な成績を受け取りました」と説明しています。



すでに何人かの学生は疑いが晴れて成績が与えられていますが、ChatGPTを使用したことを認めている学生や、追加の課題を提出することに同意した学生もいるとのこと。テキサスA&M大学コマース校は、「大学当局はこの件を調査し、教室でのAIテクノロジーの使用または誤用に対処するための方針を策定しています」「また、AIテクノロジーと高等教育の交差点を理解するために、AI検出ツールなどの採用にも取り組んでいます。授業におけるAIの使用は、すべての学習機関が直面している急速に変化する問題です」と述べました。