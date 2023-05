2023年05月18日 12時04分 ソフトウェア

GoogleがYouTubeクリエイターと広告主のために高性能AI「PaLM 2」を採用する人工知能計画を承認したことが報告される



GoogleがYouTubeクリエイターと広告主のために、広告に対して新たなAIモデルを採用するプロジェクトを承認したことが報じられています。また、Googleでは新しいAIモデルを使用することで、一部の製品のカスタマーサービスの自動化を図るとみられています。



Google to use new AI models for ads and to help YouTube creators

https://www.cnbc.com/2023/05/17/google-to-use-new-ai-models-for-ads-and-to-help-youtube-creators.html





Google's PaLM 2 uses nearly five times more text data than predecessor

https://www.cnbc.com/2023/05/16/googles-palm-2-uses-nearly-five-times-more-text-data-than-predecessor.html





Googleが2023年5月11日に公開した大規模言語モデル「PaLM 2」は、推論や多言語翻訳、コーディングを含むさまざまなタスクにおいて優れたパフォーマンスを発揮できるとされています。



Googleが大規模言語モデル「PaLM 2」を発表、すでに25のGoogleサービスに導入済み - GIGAZINE





また、2022年にリリースされたGoogleの大規模言語モデル「PaLM」のトレーニングには7800億トークンが使用されましたが、次世代大規模言語モデルであるPaLM 2はPaLMの約5倍である3.6兆トークンを使用してトレーニングされています。AIによる文章認識のための「トークン」の考え方については、以下の記事で詳しくまとめられています。



ChatGPTなどのチャットAIがどんな風に文章をトークンとして認識しているのかが一目で分かる「Tokenizer」 - GIGAZINE





ニュースメディアのCNBCが公開したGoogleの内部文章によると、GoogleはPaLM 2を搭載したツールを使用して、広告主に対しては独自のメディアアセットを生成し、YouTubeクリエイターに対しては「どんな動画を作れば良いか」などの提案ができるように計画しているとされています。



さらにGoogleでは、動画のタイトルや説明などについて、YouTubeにおける若者向けコンテンツ用にPaLM 2のテストを行っているとされており、YouTubeクリエイター向けに、PaLM 2を使用して関連性があると思われるトピックに基づいて最大5つの動画のアイデアをユーザーに提供するという機能の実験が行われています。





また、GoogleはGoogle検索やGmail、スプレッドシートなどのGoogle Workspaceの機能強化などに加えて、Google PlayストアやGoogle Mapなど、100を超えるGoogle製品にPaLM 2を使用した生成型AIを導入する可能性が示唆されており、PaLM 2を活用した自動サポートチャットボットの導入の可能性が挙げられています。加えて、GoogleはOpenAIの「DALL-E」やStable Diffusionのような、PaLM 2を導入した独自の画像生成AI製品の開発にも取り組んでいるとされています。



Googleは2023年5月23日に広告主向けの新たなテクノロジーを紹介するイベントである「Googleマーケティングライブ」を開催予定で、発表のテーマについて、GoogleはAIが中心になることを明らかにしています。





GoogleマーケティングライブについてGoogleは「当社のAIを活用した広告ソリューションが、今日の激動する経済状況においてビジネスを協力に促進するためにどう役立つかが分かるはずです」と述べています。