学生の17％が課題または試験にChatGPTを使っていると回答

自然な会話文を作成できる対話型AI「ChatGPT」の能力は非常に高く、人間向けに作られた 医師免許試験 や、 経営学修士課程の試験 に合格できるレベルの実力を誇ります。人間と遜色ない自然な文章を書けてしまうがゆえに、教育現場での使用を 禁止するべき という声もある一方で、禁止せずに正しく使えるよう 教えるべき という声もあるなど、ChatGPTに関してはさまざまな意見があふれているのが実情です。教育の現場でChatGPTを使うことの意義を問う調査により、アメリカのスタンフォード大学の学生のうち、およそ17%が「課題または試験にChatGPTを使用している」と回答したことが分かりました。 Scores of Stanford students used ChatGPT on final exams https://stanforddaily.com/2023/01/22/scores-of-stanford-students-used-chatgpt-on-final-exams-survey-suggests/ スタンフォード大学に籍を置く学生を対象に行われた匿名の調査には4497件の回答があり、そのうち約17%がChatGPTを課題または試験に使っていると回答しました。このうち大多数は ブレインストーミング と骨子の捻出のためだけにChatGPTを使用したそうですが、約5%はChatGPTが出力したものを編集せずにそのまま提出したとのこと。 同じ調査では、課題のためにChatGPTを使用することが学校の倫理規定に違反するか、将来的に違反の対象となるだろうと回答した学生が半数を超えたことも分かりました。ただし、どの程度の利用を違反とみなすかは学生によって基準が異なり、31.5%が「アイデア出し以上の使い方をした場合」に違反となると答え、22.7%が「どのような形であれ使用された場合」、21%が「編集なしで提出した場合」と答えました。

2023年01月24日 21時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.