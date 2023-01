ChatGPTがMBA・経営学修士課程の最終試験に合格したという報告

ChatGPT passes MBA exam given by a Wharton professor https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/chatgpt-passes-mba-exam-wharton-professor-rcna67036 MBAは経営学の大学院修士課程を修了すると授与される学位で、企業経営についての高等教育を修めた証明となり、就職において有意に評価されることが多くあります。MBAを取得するためには専門機関による学位の認証を受ける必要があり、ペンシルベニア大学のウォートン・スクールはMBA認定専門機関としてトップクラスの評価を得ています。なお、留学情報メディアの FlyOut によれば、ウォートンスクールに2年間留学した場合の学費は約1580万円だとのこと。 ウォートンスクールのクリスティアン・ターヴィーシュ教授は、ChatGPTがMBAプログラムの最終試験でBからマイナスBの点数を獲得し、合格したと発表しました。ターヴィーシュ教授は、「ChatGPTは基本的な運用管理とプロセス分析の質問で、事例研究に基づくものを含めて驚くべき仕事をしました」と報告しており、「人間が与えたヒントに応じて解答を変えることも非常に得意です」と評価しています。 また、ターヴィーシュ教授は「ChatGPTは、一般的に報酬の高い知識労働者のスキル、特にアナリスト、マネージャー、コンサルタントなどMBA取得者が就く職種のスキルの一部を自動化する驚くべき能力を持っています」とコメントしました。

2023年01月24日 14時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1i_yk

