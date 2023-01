生徒と教師によるChatGPTの利用をニューヨーク市が禁止

学校のコンピューターおよびネットワークから高精度チャットAI「ChatGPT」へのアクセスを、ニューヨーク市教育局がブロックしたことがわかりました。 NYC bans access to ChatGPT on school computers, networks - Chalkbeat New York https://ny.chalkbeat.org/2023/1/3/23537987/nyc-schools-ban-chatgpt-writing-artificial-intelligence

・関連記事

対話型チャットAI「ChatGPT」開始から1週間も経たないうちにユーザーが100万人を突破、そもそもChatGPTとは一体何なのか? - GIGAZINE



ChatGPTで生成された文章がすぐわかるように透かしを入れる試み - GIGAZINE



ChatGPTのリリースでGoogleは「コードレッド」を宣言、AIチャットボットが検索ビジネスにもたらす脅威に対応するためにチームを再割り当て - GIGAZINE



ChatGPTをリアルの端末に接続してタスクを実行させる試みが進行中、「10年後には大量の中産階級の仕事が自動化されるだろう」と嘆くネットユーザーも - GIGAZINE



2023年01月05日 12時30分00秒 in ネットサービス, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.