2023年08月10日 12時23分 メモ

シェイクスピア作品が「性的」としてフロリダの学校で禁止に、「世界から笑われている」と教師も困惑



フロリダ州ヒルズボロ郡の教育委員会が2023年8月8日に、「ロミオとジュリエット」「ハムレット」「マクベス」などのウィリアム・シェイクスピアの作品は性的であり州の教育基準から逸脱しているとして、生徒に戯曲の全文を読ませることを禁止すると発表しました。ヒルズボロ郡では今後、教材としてシェイクスピアを使う場合は検閲済みのものが使われるとのことで、禁止に違反した場合は保護者からの苦情や学校からの懲戒訴訟の対象となる可能性があります。



今回の新しい規制は、際どい内容を含むシェイクスピア作品の全文を、学校の教師が授業で生徒に読ませることを禁じた教師向け指導ガイドの改訂を受けたものです。





学区の広報担当であるターニャ・アルジャ氏は、教育指針の変更について「これは法律も考慮したものでした」と述べて、州法を踏まえたものであると説明しました。



アルジャ氏が言及した州法とは、フロリダ州のロン・デサンティス知事の推進と署名により2022年に制定された「フロリダ州教育における親の権利法(Florida Parental Rights in Education Act)」のことです。



LGBT教育の在り方についての議論から「ゲイと言わないで法」とも呼ばれているこの法律により、フロリダ州では保健の授業など一定の基準に関連したものでない限り、性的な内容を授業で扱ったり議論のテーマにしたりすることが原則として禁止となりました。



学区は、シェイクスピアの作品が完全に禁止されたわけではないため、子どもたちが戯曲を通読したいと思った場合は、両親の協力を得るなどして本や台本のコピーを入手することが可能であるとしています。



これまで、この地域の学校の英語の授業では、秋と春にそれぞれ2冊ずつ小説か戯曲の全文を読むことが義務づけられていましたが、新しい州の実力テストの出題範囲である「Benchmarks for Excellent Student Thinking」には、小説1冊と戯曲を含む5~7作品の書籍の抜粋が収録されます。



新方針に対する教育者らの評判は芳しくありません。ヒルズボロ郡ノースデール地区の公立高校・ゲイザー高校でリーディングを教えているジョセフ・クール氏は、地元のニュースメディアに対して「確かにシェイクスピアの作品にはいささか下品なところがあります。彼が生きていた時代にはそれでチケットが売れたからです」と話しました。



その一方でクール氏は、「アメリカの国民の大部分、いや世界中が私たちを笑っていると思います。ロミオとジュリエットの関係が、何らかの形で未成年者を搾取しているという理由で子どもからシェイクスピア全体を取り上げるのは、まったくばかげた話です」と述べて行き過ぎた規制に疑問を呈しています。





また、教育委員会のジェシカ・ヴォーン委員は、「ヒルズボロ郡では地区レベルで多数の決定が下されており、情報が一般に公開される直前または直後まで私には知らされていません。これらの決定の多くは、私たちのコミュニティ、家族、スタッフに多大な不安と懸念を引き起こしています」と述べて、今回の決定を関知していなかったことを明かしました。



その上でヴォーン委員は「私は国会議員や知事が任命した教育省が、『親の権利』を反映しておらず、地域社会からの思慮深いフィードバックもなく、どのように実施するかの十分な指導もなしに、教育法や規則を乱暴に制定することを非常に残念に思います。これらの規則や法律は、生徒の成績にいい影響を与えることはなく、教師からのフィードバックもほとんど受けず、新しい法律や規則に関する罰則もほとんど明確にされていません」と述べて、問題の原因は州の教育省と議会の専横であると主張しました。