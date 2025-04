Nintendo Switch 2のサードパーティー製パッケージ版ソフトはほとんどがゲームデータが入っていない「キーカード」であることが明らかに

Nintendo Switch 2のパッケージ版ソフトの予約注文が開始されたところ、サードパーティー製パッケージ版ソフトのほとんどが、ゲームデータが保存されていない「キーカード」であることが明らかになっています。



Nintendo Switch 2のパッケージ版ソフトには、ゲームデータが保存されておらずゲームを起動するためのキーだけが保存された「キーカード」が存在します。キーカードでゲームをプレイするには、初回起動時にインターネット経由でゲームデータをダウンロードする必要があるため、インターネット接続環境が必要になります。キーカードはほどんどダウンロード版ソフトと同じですが、再販可能という点で優れています。



Nintendo Switch 2のゲームソフトの予約注文が開始されたところ、「Nintendo Switch 2 Edition」ではないサードパーティー製パッケージ版ソフトのほとんどがキーカードであることが明らかになりました。ゲームメディアのGematsuによると、記事作成時点では「サイバーパンク2077 アルティメットエディション」以外、サードパーティー製パッケージ版ソフトのほとんどがキーカードだそうです。



Switch 2 game pre-orders have been up in Japan for a few hours, revealing all physical third-party games (so far—except Cyberpunk 2077) that are not "Nintendo Switch 2 Editions" to be shipping on game-key cards (requires internet to download the full game).



