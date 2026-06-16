2026年06月16日 11時37分 ゲーム

カプコンが「ドラゴンズドグマ 2」の物議をかもした課金アイテムを削除



2024年3月にカプコンから発売された「ドラゴンズドグマ 2」は、2026年6月9日に配信されたNintendo Directの中で、拡張版となる 「ドラゴンズドグマ 2：ダークアリズン」が発表されました。これに合わせて、悪名高い課金コンテンツが削除されることとなっています。



Dragon's Dogma 2's controversial microtransactions are going away

https://www.polygon.com/capcom-pulls-dragons-dogma-2-microtransactions-dlc-launch/



ドラゴンズドグマ 2は発売時に批評家から高い評価を受けました。しかし、ドラゴンズドグマ 2は難易度が高く、制限の多いゲームデザインとなっており、これが「意図的に課金コンテンツにプレイヤーが誘導されているかのよう」ということで、批判を集めました。



実際、ドラゴンズドグマ 2では新しいファストトラベル地点を追加できるアイテムやキャラクターの外見変更用のアイテム、戦闘中の復活を可能にするアイテム、使い捨てのゲーム内アイテムなどがDLCとして有料販売されていました。





そのため、Steamのドラゴンズドグマ 2のレビューをチェックすると、課金に関する不満のコメントなどが投稿されています。



そんなドラゴンズドグマ 2の不満の原因のひとつであった課金アイテムが、削除されることとなりました。ドラゴンズドグマの公式Xアカウント(英語版)は、「『ドラゴンズドグマ 2：ダークアリズン』の発売に備え、ドラゴンズドグマ 2 デラックスエディションおよび特定のDLCアイテムを、6月24日17時に販売終了します。本編ゲームのデジタル版に恒久的な割引も適用します」と述べました。画像の内容から、既存の課金アイテムが一部を除いてほとんど削除されることが分かります。



To prepare for the release of Dragon's Dogma 2: Dark Arisen, we'll be discontinuing the Deluxe Edition of Dragon's Dogma 2, as well as certain DLC items on June 24, 5pm PT/ June 25, 1am BST.



Also, the digital version of the base game will receive a permanent discount - check… pic.twitter.com/giXfPnmB7B — Dragon's Dogma (@DragonsDogma) June 11, 2026



日本語版のドラゴンズドグマ 2公式も公式サイト上で「ドラゴンズドグマ 2におけるアップデートに関して」として、アップデート内容を発表。「課金アイテムを削除する」と直接報告してはいないものの、新しくファストトラベル用アイテムの追加などを発表しています。



ドラゴンズドグマ 2 公式サイト｜CAPCOM

https://www.dragonsdogma.com/2/ja-jp/topics/update/





なお、「ドラゴンズドグマ 2：ダークアリズン」はNintendo Switch 2、PlayStation 5、Windows、Xbox Series X向けに2026年10月9日発売予定です。

