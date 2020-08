2020年08月08日 18時30分 ゲーム

アベンジャーズの最新ゲームではスパイダーマンがPlayStation独占でPC&Xbox版ではプレイ不可、ユーザーからは不満噴出



マーベル・シネマティック・ユニバースのアベンジャーズシリーズといえば、興行収入世界記録を更新した「アベンジャーズ/エンドゲーム」を含む世界一人気な映画シリーズです。そんなアベンジャーズをゲーム化した「Marvel's Avengers」が2020年9月4日に発売されるのですが、アベンジャーズの一員であるはずのスパイダーマンがPlayStation版のMarvel's Avengersにしか登場しないことが明らかになり大きな話題を呼んでいます。



2020年8月4日、PlayStation版のMarvel's Avengersに独占的にスパイダーマンがプレイアブルキャラクターとして登場することが発表されました。つまり、PC版およびXbox版のMarvel's Avengersではスパイダーマンが一切プレイできないということになります。



Marvel's Avengersはすでにベータテストがスタートしており、これに参加した海外ゲームメディアのPolygonは「かなりの感銘を受けました。すべてのヒーローをプレイすることができるという点は非常にユニークだと感じています。それだけに、スパイダーマンだけがPlayStation独占という点は、PCやXboxのプレイヤーにとって非常に悪いことです」と指摘しています。



Marvel's Avengersはすでにベータテストがスタートしており、これに参加した海外ゲームメディアのPolygonは「かなりの感銘を受けました。すべてのヒーローをプレイすることができるという点は非常にユニークだと感じています。それだけに、スパイダーマンだけがPlayStation独占という点は、PCやXboxのプレイヤーにとって非常に悪いことです」と指摘しています。ベータテストではマイティ・ソーやアイアンマン、ハルク、キャプテン・アメリカ、ブラック・ウィドウといったヒーローたちを操作可能で、各ヒーローはそれぞれ異なる能力を使用できるため、ヒーローによってプレイスタイルも変化してくるそうです。



Polygonはヒーローがそれぞれ異なる特徴を有している点こそが「特にお気に入りのポイント」としており、「異なるゲームからやってきたキャラクターをプレイしているかのよう」と表現しています。Polygonは「マイティ・ソーはゴッド・オブ・ウォーのクレイトスのよう」「アイアンマンの操作性はAnthemの優れたアイデアのいくつかを改善することで、空中または地上で近接戦闘と遠距離戦闘を組み合わせることを余儀なくさせたようなもの」「ブラック・ウィドウはデビルメイクライのダンテのようなアクションゲームのヒーローとして操作できる」「キャプテン・アメリカはRocksteady Studiosのバットマン:アーカムシリーズに触発された素早い近接攻撃と敵を飛び越える動作、頻繁なテイクダウンを行います」と、各ヒーローの操作感を表現しています。



Marvel's Avengers: A-Day Prologue Gameplay Footage





PolygonはMarvel's Avengersの完成度が高いだけに、「MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3:The Black Order」や「レゴマーベル スーパー・ヒーローズ2 ザ・ゲーム」のようにすべてのヒーローが同じようにプレイできない点を非難しています。



海外掲示板のReddit上でも「スパイダーマンの独占契約に対して反発がたくさんあるといいのだけど」というサブレディットが立ち、マルチプラットフォームゲームで一部のコンテンツを一部のプラットフォーム向けに独占配信する開発者を批判する声があがっています。



サブレディットを立てたユーザーは「私たちは同額のお金を払っているのに、一部のコンテンツを一部のプラットフォーム向けに独占配信するという手法により、受け取ることができるコンテンツの量が少なくなっています。これはアンチカスタマー行為です」と記し、スパイダーマンをPlayStation版Marvel's Avengersで独占配信することを非難しました。なお、記事作成時点で多くのユーザーがこの意見に賛成しており、スパイダーマンの独占配信がMarvel's Avengersというタイトルそのものへの批判につながることを恐れる声もあります。



Marvel's Avengersでのスパイダーマンが永久にPlayStation版でしかプレイできないのか、それとも一定の期間が経過した後に他のプラットフォームでも利用できるようになるのかは不明です。





開発元・Crystal Dynamicsの共同責任者であるScott Amos氏はComic Bookのインタビューに対して、ソニーがスパイダーマンに対する一定の権利を保有しているため、スパイダーマンをソニーのPlayStation専用のキャラクターにしたことを明かしています。なお、インタビューの最後にAmos氏は「このゲームはみんなのために作っています」と語りました。



Marvel's Avengers: A-Day トレーラー E3 2019





PolygonはMarvel's Avengersに存在するレイドバトルなどの中でスパイダーマンが強力なキャラクターである場合、PlayStation版のユーザーはPC版やXbox版のユーザーよりも有利になる可能性があるとも指摘しています。