2026年05月11日 16時57分 試食

肉5枚＆チーズ8枚で1856kcalの横綱級バーガー「二代目ベビーボディーバーガー」がバーガーキングに期間限定登場したので食べてみた



ビーフパティ5枚とチェダーチーズ8枚を挟んだ大型バーガー「二代目BABY BODY BURGER(ベビーボディーバーガー)」がバーガーキングの期間限定メニューとして2026年5月1日に登場しました。総重量661g、総カロリーは1856kcalという横綱級バーガーに仕上がっているとのことなので、いったいどれほどの迫力でどんな味なのか確かめるべく実際に食べてみました。



日本相撲協会のコラボが復活！ 直火焼きの100％ビーフ5枚にチェダーチーズ8枚を重ねた、 肉とチーズがぶつかり合う“横綱級”の超大型チーズバーガー 『二代目ベビーボディーバーガー』新発売！

https://www.burgerking.co.jp/event/detail/88



バーガーキングに到着。





二代目ベビーボディーバーガーをアピールする垂れ幕が掲げられていました。





持ち帰ってきました。





今回は二代目ベビーボディーバーガーを2個注文。片方はバーガーを半分に切ってもらえる「ハーフカット」にしました。二代目ベビーボディーバーガー1個につき日本相撲協会公認のステッカーがついてきます。





これが二代目ベビーボディーバーガーです。肉とチーズと野菜が積み重なった重厚な見た目。





お皿の重さを差し引いた状態でベビーボディーバーガーの重さを測ってみたところ、実測で663g。しっかり公称値を超えてきました。





ビーフパティ5枚とチェダーチーズ8枚、ベーコン4枚、ピクルス、オニオンが挟まり、ケチャップとマスタードがたっぷり塗られています。





ハーフカットの断面はこんな感じ。肉＆チーズがドドドドンと積み重なっています。





ズッシリした重さで、あまりにも分厚くて口を大きく開けても入りきらないレベル。牛肉とチーズがこれでもかと口に入ってきます。ソースはケチャップとマスタードのシンプルな味付けで、牛肉とチーズの味を存分に楽しむことが可能。オニオンとピクルスがいい仕事をしていて、肉だらけの中に清涼感を与えてくれます。ぶつかり稽古のごとく、バーガーにどんどん食らいついて肉をほおばれる楽しいバーガーでした。





二代目ベビーボディーバーガーの単品価格は税込2890円です。2026年5月1日～2026年5月28日の期間限定で食べられるので、気になる人は早めに食べに行ってください。

