人気ゲーム「Doom Eternal」に追加され炎上したチート対策プログラムを削除すると開発会社が発表

2020年3月にリリースされた人気FPS「Doom Eternal」の2020年5月14日に行われたアップデートで、ツールやプログラムの改造によって不正にプレイを行うチート行為を排除する「Denuvo Anti-Cheat」が導入されました。しかし、このDenuvo Anti-Cheatの導入には一部のプレイヤーから強い反発があったため、Doom Eternalの開発会社であるid Softwareが「次に配布する修正パッチでDenuvo Anti-Cheatを削除する」と発表しました。



id Software will remove Denuvo anti-cheat from PC version of Doom Eternal - Polygon

https://www.polygon.com/2020/5/20/21265562/doom-eternal-denuvo-anti-cheat-pc-removed



オンラインマルチプレイにおけるチート行為は他のプレイヤーのやる気を大きくなくすものである上に、本来とは異なる動作を招くためにエラーや動作の不安定さを招く可能性もあり、Doom Eternalに限らず多くのオンラインゲームで禁止されています。もちろんゲーム会社もプレイヤーのチート行為については黙っておらず、チート行為を働いたアカウントには厳しい処分を下したり、不正行為を働くチーター同士をぶつける対策を取ったりしています。



Doom EternalのPC版に導入された「Denuvo Anti-Cheat」はチート行為を取り締まるためのプログラムで、オンラインでプレイしている裏でカーネルレベルで動作し、チートツールを排除します。しかし、「Denuvo Anti-Cheatが権限の強いカーネルレベルで動作する」「アップデートによって突然強制的に導入された」「ゲームのパフォーマンスが落ちた可能性がある」などの理由で、一部のプレイヤーが不信感を抱き、オンライン掲示板サイト・RedditやSteamのレビューにはDenuvo Anti-Cheatの導入に対して批判的なコメントが殺到しました。



この騒ぎを受けて、id Softwareのエグゼクティブプロデューサーであるマーティ・ストラットン氏がRedditにコメントを投稿。ストラットン氏は「Doom Eternalのオンラインプレイヤーをチーターから守るだけでなく、一貫したチート対策システムとプロセスを確立するため」「キャンペーンとマルチプレイヤーを融合させたInvasionの将来的なリリースに備えるため」「カーネルレベルでの動作はチート行為の防止に最も効果的」「Denuvoの統合はセキュリティとプライバシーの基準を満たしていた」「前作の『Doom』ではマルチプレイでチート対策が遅れたことでプレイヤーが失望したため」と、Denuvo Anti-Cheatを採用した理由を説明しました。



しかし、そうした意図があったにもかかわらず、プレイヤーからはDenuvo Anti-Cheatの導入を拒否する声が大きかったことを考慮し、ストラットン氏は「次回のアップデートで、Denuvo Anti-CheatをDoom EternalのPC版から削除する」と明言しました。



