2026年06月15日 22時00分 動画

スティーブ・ジョブズが1999年の「Power Mac G4」の輸出禁止措置を逆手にとって打ち出したマーケティングとは？



近年はアメリカや中国の間で地政学的緊張が高まっており、非友好国の利益になり得る産業機械やハードウェアが輸出禁止措置を受けています。Appleが1999年から2004年にかけて発売したPCのPower Mac G4もアメリカ政府による輸出禁止措置を受けましたが、当時Appleの暫定CEOであったスティーブ・ジョブズ氏はこの輸出禁止措置を逆手に取ったマーケティングを行ったとのことです。



Apple made marketing gold from the export ban on Power Mac G4 'supercomputer' in 1999, 'for the first time in history a personal computer has been classified as a weapon' — Pentagon banned sales of the 400 MHz G4 in 50 countries when it launched | Tom's Hardware

https://www.tomshardware.com/tech-industry/apple-made-marketing-gold-from-the-power-mac-g4-supercomputer-export-ban-in-1999-pentagon-banned-sales-of-the-400-mhz-g4-in-50-countries-when-it-launched-and-became-the-first-pc-to-be-classed-as-a-weapon



Appleが1999年夏に発表したPower Mac G4は「毎秒10億回以上の演算処理能力」をうたっており、その性能は前世代モデルのPower Macintosh G3の最大2倍、Intelが同年に発売したマイクロプロセッサであるPentium III搭載PCの3倍に達するとされていました。



当時としては非常に高性能なPCだったPower Mac G4ですが、同年夏にアメリカ政府はPower Mac G4を「兵器」と見なして輸出規制を課し、アメリカの非友好国である世界50カ国への輸出が事実上禁止されました。



400MHz構成のPower Mac G4は0.8～3.2GFLOPS(ギガフロップス)もの性能を発揮し、これは1999年時点のアメリカ政府による定義では「スーパーコンピューター」に分類されていたとのこと。



by Nic McPhee



せっかく開発したPCに輸出禁止措置が課されることにはデメリットしかないように思われますが、ジョブズ氏はこれを絶好のマーケティング機会と捉え、逆にPower Mac G4が輸出禁止措置を受けたことを大々的にアピールするCMを作成しました。実際に作成されたCMが以下。



Apple PowerMac G4 - Weapon (1999) - YouTube





映画『大脱走』のBGMに合わせて、ナレーターが「歴史上初めて、アメリカ政府によってPCが『兵器』に分類されました」と語ります。





Power Mac G4の背後を戦車のキャラピラが通過していきます。





「毎秒10億回以上の演算処理能力により、国防総省はPower Mac G4が悪者の手に渡らないように保証したいと思っているのです」というナレーションとともに、続々と集まってきた戦車がPower Mac G4を取り囲みます。





CMの最後には、「PentiumのPCについては無害ですからね」と、Intelに対する皮肉を入れることも忘れていませんでした。





Power Mac G4の400MHzモデルは発売当初のエントリーレベルだったため、輸出禁止措置の対象となった国々ではより高性能な450MHzや500MHzのモデルも入手できませんでした。なお、2000年1月にビル・クリントン大統領が輸出規制対象となるPC性能を6.5FLOPSに引き上げたため、Appleは制限なくPower Mac G4を輸出できるようになりました。



輸出規制の対象となるのは産業機械やハードウェアが一般的ですが、近年ではソフトウェアやAIもその対象になっています。2026年6月には、AnthropicのAIモデル「Claude Mythos 5」と「Claude Fable 5」の提供がアメリカ政府の要請によって停止されました。



AnthropicのClaude Mythos 5／Fable 5の輸出規制発動につながった原因はAmazonのCEO、トランプ政権当局者に対し「脱獄」の懸念を表明したため - GIGAZINE

