AMDが「IntelだけがHuaweiと数億ドル規模の取引をするライセンスを取得していたのは不公平だ」と主張



中国の通信機器メーカーであるHuaweiは、アメリカから貿易制限を強く受けており、アメリカ国内の企業はHuaweiとの取引が禁止されています。そんな中、半導体メーカーのIntelは政府から許可を得てHuaweiに半導体部品を販売しているのですが、このライセンスの更新が認められない可能性が高いとロイターが報じています。



中国企業の中で、特にアメリカからやり玉に挙げられているのがHuaweiです。2019年にドナルド・トランプ大統領(当時)が「情報通信上のリスクがある外国製品の取引を禁止する」という大統領令に署名したことで、Huaweiにチップを販売するにはアメリカ政府から特別な許可が必要となりました。



この大統領令が発動してから、HuaweiにノートPC用のCPUを輸出しているのはIntelのみ。Intelはトランプ大統領が退任する直前の2020年後半に、Huaweiに一部の半導体製品を継続供給するライセンスを取得していました。





ライバル企業であるAMDも、ジョー・バイデン大統領が就任した直後の2021年初頭にライセンス申請を行ったものの、返答はなかったとのこと。そのため、記事作成時点で販売されているHuawei製ノートPCに搭載されているCPUはほぼすべてIntel製で、AMD製CPUは搭載されていません。なぜIntelに付与されたライセンスがAMDに付与されなかったのかについては不明です。



AMDは、このライセンス申請が通らなかったことで5億1200万ドル(約755億円)の「推定収益の不一致」が生じたと述べ、Intelにだけライセンスが下りている状況は極めて不公平だと主張しています。



ロイターによると、アメリカ商務省で輸出管理政策を監督するアラン・エステベス氏が2023年2月に「前政権のライセンス規則は評価中」と語り、ライセンスが見直される可能性が示されたとのこと。また、商務省の関係者からはライセンスの不公正を見直すと非公式な通知があったとロイターは報じています。



さらに、ロイターの報道を受けて、共和党のマルコ・ルビオ上院議員はバイデン政権に対して「Intelに与えられているHuaweiとの取引ライセンスを直ちに取り消すべき」と申し入れたそうです。





関係者によれば、Intelのライセンスは2023年後半に期限切れになる予定で、更新される可能性は低いとみられています。一方でHuaweiのノートPCはIntel製CPUに大きく依存していることから、Intelのライセンスが切れてCPUの輸入ができなくなることは大きな痛手になると考えられます。Intelへの依存脱却を目指し、Huaweiが自給自足で半導体部品をまかなえるようなネットワークを構築していることが2023年末に報じられました。



なお、Intelは国防総省から軍事および諜報目的の半導体部品を生産するため、35億ドル(約5250億円)の補助金を受けることになっており、すでに10億ドル(約1500億円)が支払われているものの、残り25億ドル(約4750億円)分は撤回される可能性が報じられています。