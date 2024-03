スマホ向けサブスクが月間1000ドル以上を稼ぐのは非常に難しいことが判明＆日本のサブスク更新率は驚異的な数字で世界最高に

・関連記事

Microsoftのゲームサブスクリプション「Xbox Game Pass」が月に約280億円もの収益を上げていたことが裁判で流出した文書で判明 - GIGAZINE



サブスクリプション契約の継続を見直さない消費者の不注意がサービスを提供する企業の収益増加につながるという研究結果 - GIGAZINE



サブスクリプションをキャンセルする方法の難度を高めるのは「顧客がうっかり間違ってキャンセルしてしまうのを防ぐユーザー保護のための機能」と業界団体が語る - GIGAZINE



イーロン・マスクが「収益の半分をサブスクリプションから得る必要がある」と述べる、社員のリモートワークを禁止しTwitter Blueを「最優先事項」に位置付け - GIGAZINE





2024年03月13日 12時36分00秒 in モバイル, ソフトウェア, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.