2024年04月15日 20時18分 ハードウェア

中国がIntelとAMDなど海外製チップ使用の段階的停止を加速させるよう事業者に指示



中国ではIntelおよびAMD製チップの使用をやめて中国企業の製品への置き換えが推進されています。新たに、中国・工業情報化部が、海外製チップの使用停止を加速させるため、交換スケジュールの策定を求めていることがわかりました。



中国政府は2024年3月に、IntelやAMDなど海外製のチップの使用をやめ、中国企業の製品を用いるようにする方針を表明し、ガイドラインを発表しています。



中国政府がIntelおよびAMD製チップの使用をやめる方針、「安全で信頼できる」中国企業製品へ置き換えへ - GIGAZINE





The Wall Street Journalによれば、工業情報化部は大手通信キャリアである中国移動通信(チャイナモバイル)と中国電信(チャイナテレコム)に対して、中国以外の製品がネットワーク内で使われていないかを精査し、交換に向けたスケジュールを作るように求めたとのこと。



期限は2027年となっており、3年以内に海外製品の排除を実現したい政府の姿勢が表れています。





中国製製品への置き換えを政府が推進する理由としては、アメリカとの間の摩擦のほかに、中国製チップの品質向上と安定した性能が実現されつつあり、置き換えが現実味を持つようになったことが挙げられています。



The Wall Street Journalは情報筋の証言として、中国や世界のネットワーク機器で使用されるコアプロセッサの大半を供給しているIntelやAMDに大きな打撃を与えるものになると記しています。