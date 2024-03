2024年03月25日 10時53分 ハードウェア

中国政府がIntelおよびAMD製チップの使用をやめる方針、「安全で信頼できる」中国企業製品へ置き換えへ



中国政府が、政府のコンピューターとサーバーにおいてIntelおよびAMD製チップの使用を段階的に廃止する方針を打ち出し、ガイドラインを発表したことがわかりました。



China blocks use of Intel and AMD chips in government computers

https://www.ft.com/content/7bf0f79b-dea7-49fa-8253-f678d5acd64a





China blocks use of Intel and AMD chips in government computers, FT reports | Reuters

https://www.reuters.com/world/china/china-blocks-use-intel-amd-chips-government-computers-ft-reports-2024-03-24/



中国政府はかねてから「外国製」であるWindowsやmacOSに頼らず、「中国製」を優先して選べるように、独自OSの開発を進めています。



Windowsから脱却するためにLinuxベースの独自OSが中国で開発されている - GIGAZINE



半導体分野においては、アメリカによる経済制裁が行われていることもあり、中国のスマートフォンメーカー・Huaweiが国内に半導体製造ネットワークを構築していることが指摘されています。



Huaweiが経済制裁回避のため中国全土に半導体製造ネットワークを構築しているとの警告 - GIGAZINE





実際に、技術力は確実に高まっていて、中国の半導体メーカー・SMICは5nmプロセスチップの製造を行うことがわかっています。



中国の半導体メーカー・SMICがアメリカの規制を乗り越えてファーウェイのHiSiliconが設計した5nmプロセスのチップを製造することが明らかに - GIGAZINE





こうした流れをさらに推し進めるものとして、政府内で用いられているサーバーとコンピューターから、IntelとAMDのチップを段階的に排除していく方針が示されました。



2023年12月に中国・工業情報化部はCPU、OS、中央データベースについて「安全で信頼できる」製品のリストを発表しています。掲載されているのはいずれも中国企業の製品で、これらの製品に置き換えられるものとみられます。