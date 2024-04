2024年04月15日 19時00分 ハードウェア

2024年第1四半期に全世界で2億8940万台のスマートフォンが出荷され前年比7.8%増、iPhoneの出荷台数は前年比9.6%減でXiaomiは前年比33.8%増



調査会社・IDCの調べにより、2024年第1四半期の世界のスマートフォン出荷台数が前年同期比7.8%増の2億8940万台に達したことがわかりました。出荷台数は3四半期連続で増加する好調ぶりを見せました。



Worldwide Smartphone Market Up 7.8% in the First Quarter of 2024 as Samsung Moves Back into the Top Position, According to IDC Tracker

https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS52032524





Global shipments of the iPhone decline almost 10% during the first quarter - PhoneArena

https://www.phonearena.com/news/iphone-shipments-decline-sharply-during-first-quarter_id157290



2024年第1四半期のスマートフォン市場における上位5社は以下の通りで、1位は約6010万台を出荷したSamsungでした。同四半期のSamsungの市場シェアは20.8%で、前年同期比で0.7%減に。Samsungが首位に輝いたのは2024年1月に発表されたスマートフォン「Galaxy S24」シリーズが貢献したとの見方があります。





2位はAppleで、Samsungとは1000万台差の出荷台数でした。前年同期比は9.6%減と大きく落ち込み、トップブランドの地位争いが激化したことをうかがわせる結果となりました。



この四半期で最も成長したメーカーは中国のTranssionで、前年同期比84.99%増と大幅な伸びを示しています。同社はアフリカや中東、東南アジア、ラテンアメリカなどの市場を抑えており、第1四半期だけで2850万台を出荷しましたが、世界市場シェアでは10%に届きませんでした。





IDCのモバイル担当者は「予想通りスマートフォンの回復は引き続き進んでおり、トップブランドの間で市場の楽観的な見方が徐々に広がっています。Appleは2023年末に首位の座を獲得しましたが、Samsungは2024年第1四半期で首位に返り咲きました。IDCはこの2社がハイエンド市場での地位を維持すると予想する一方、中国でのHuaweiの復活や、Xiaomi、Transsion、OPPO/OnePlus、vivoの顕著な成長により、AppleとSamsungは拡大・多様化する分野を模索することになりそうです」と考察しました。



なお、Appleはサプライチェーンの多角化を図り、インドの生産拠点に注力していることが報じられています。2023年にはiPhoneの14%をインドで生産したことが明らかになっており、Bloombergによるとこれは「中国への依存を減らす取り組みを加速していることを示唆している」とのことです。