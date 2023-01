2023年01月06日 13時20分 ハードウェア

Dellが中国製のチップの使用を2024年までに削減・停止へ



アメリカと中国との貿易に緊張が走るなか、アメリカのテクノロジー企業であるDellが2024年までに中国製チップの使用を停止する計画であると報じられました。



Dell Plans to Phase Out Chinese Chips from PCs by Next Year | Tom's Hardware

https://www.tomshardware.com/news/dell-plans-to-phase-out-chinese-chips-from-pcs-by-2024



US computer giant Dell to replace all China-made chips in its products by 2024 amid tensions between Beijing and Washington | South China Morning Post

https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/3205740/us-computer-giant-dell-replace-all-china-made-chips-its-products-2024-amid-tensions-between-beijing



この問題に詳しい関係者によると、計画はアメリカと中国の間で起こる問題への対処策だとのこと。アメリカ政府は中国の通信機器メーカーであるHuaweiとZTEを「情報通信上のリスクがある」として危険視しており、国内からの徹底的な排除を目指しています。その一環で、連邦通信委員会はHuaweiとZTEを「国家安全保障上の脅威」に指定し、多くの事業者が活用している助成金でHuawe・ZTE製品の導入ができないようにしました。この他にもHikvisionやHytera、Dahuaといった中国企業に対する販売規制が行われています。関係者によると、Dellは2024年までに中国製チップの使用をやめることを最終的な目標としており、これに先駆けて順次中国製チップを大幅に減らす意向を示しているとのこと。さらに、2025年までに生産の約50%を中国国外に移すことも計画しているとも伝えられました。





今回の報道について、DellとHPの両方にチップを供給しているチップメーカーの幹部は「ノートPCには何千もの部品があり、部品調達のエコシステムは何年も前から中国で成熟し完成されていました。以前からDellが中国から離れる計画があることは知っていましたが、今回はちょっと過激です。Dellはチップを中国で製造することすら望んでおらず、この流れは元に戻せないように思えます」と語ったとのことです。



世界中に流通する電子機器の多くはさまざまな企業が製造した部品を集めて作られているため、すべての製品から中国製のあらゆるチップを置き換えることは容易ではありません。Appleなどはサプライチェーンの混乱や工場のロックダウンの影響を鑑みて製造拠点をインドに移す計画を立てるなどしてリスクの分散を試みていますが、中国ですでに構築された本格的なサプライチェーンをいかに崩していくか、人員をどのように確保していくのかといったさまざまな課題が残されています。