Appleが日本でiPhone・Apple Music・Apple Oneに続きiCloud＋も値上げ
Appleが日本を含む8カ国でクラウドストレージサービス・iCloud＋の値上げを実施しました。
Apple raises iCloud+ subscription prices in several countries - 9to5Mac
https://9to5mac.com/2026/07/17/apple-raises-icloud-subscription-prices-in-several-countries/
Appleは2026年7月の第3週に、アメリカをはじめとする各国でApple MusicとApple Oneのサブスクリプション価格を値上げしました。
日本のApple MusicとApple Oneの値上げ前と値上げ後の価格は以下の通り。
◆Apple Music
個人：月額1080円→1180円
ファミリー：月額1680円→1980円
学生：月額580円→680円
◆Apple One
個人：月額1200円→1350円
ファミリー：月額1980円→2500円
さらに、Appleは7月18日にiPhone 17シリーズおよびiPhone Airも値上げしています。
iPhone 17 256GBモデル：12万9800円→14万2800円
iPhone 17 512GBモデル：16万4800円→17万7800円
iPhone 17e 256GBモデル：9万9800円→10万7800円
iPhone 17e 512GBモデル：13万4800円→14万2800円
iPhone Air 256GBモデル：15万9800円→17万7800円
iPhone Air 512GBモデル：19万4800円→21万2800円
iPhone Air 1TBモデル：22万9800円→24万7800円
iPhone 17 Pro 256GBモデル：17万9800円→19万4800円
iPhone 17 Pro 512GBモデル：21万4800円→22万9800円
iPhone 17 Pro 1TBモデル：24万9800円→26万4800円
iPhone 17 Pro Max 256GBモデル：19万4800円→21万4800円
iPhone 17 Pro Max 512GBモデル：22万9800円→24万9800円
iPhone 17 Pro Max 1TBモデル：26万4800円→28万4800円
iPhone 17 Pro Max 2TBモデル：32万9800円→35万4800円
これらの値上げに加えて、Appleは日本・インドネシア・エジプト・トルコ・ナイジェリア・ニュージーランド・フィリピン・ベトナムの8カ国でiCloud＋の値上げも実施しました。
日本でのiCloud＋の値上げ前後の価格は以下の通り。
50GB：月額150円→180円
200GB：月額450円→540円
2TB：月額1500円→1800円
6TB：月額4500円→5500円
12TB：月額円9000→1万1000円
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in ハードウェア, ネットサービス, スマホ, Posted by logu_ii
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