Spotifyがプレミアムプランの値上げを発表



現地時間の2023年7月24日、音楽ストリーミングサービスのSpotifyがプレミアムプランの値上げを発表しました。



Spotifyには広告ありの無料版と、広告なしかつ音楽のダウンロードも可能となる有料版(プレミアム)の2つが存在しており、有料版の会員数が2023年3月31日時点で2億1000万人(前年比15%増)、月間アクティブユーザー数は5億1500万人です。





現地時間の2023年7月24日、新たにSpotifyが有料版であるプレミアムの値上げを発表しました。値上げが適用されるのは以下の地域です。



アンドラ、アルバニア、アルゼンチン、オーストリア、オーストラリア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ベルギー、ブルガリア、ブラジル、カナダ、チリ、コロンビア、コスタリカ、キプロス、デンマーク、エクアドル、エストニア、スペイン、フィンランド、フランス、イギリス、ギリシャ、グアテマラ、香港、クロアチア、インドネシア、アイルランド、イスラエル、アイスランド、イタリア、リトアニア、ルクセンブルク、ラトビア、モナコ、モンテネグロ、北マケドニア、マルタ、メキシコ、オランダ、ノルウェー、ニュージーランド、ペルー、ポルトガル、セルビア、スウェーデン、シンガポール、スロベニア、スロバキア、サンマリノ、タイ、テュルキエ、アメリカ、コソボ。





プレミアムには1人で利用するスタンダードプラン、2つのアカウントで使えるデュオプラン、最大6つのアカウントで使えるファミリープラン、学生向けの安価なスチューデントプランの4つのプランが存在していますが、今回の値上げにより、アメリカにおける各プランの月額料金は以下のように変更されます。値上げ幅はスタンダードプランとデュオプランが2ドル(約280円)、ファミリープランとスチューデントプランは1ドル(約140円)となっています。



スタンダード:10.99ドル(約1550円)

デュオ:14.99ドル(約2120円)

ファミリー:16.99ドル(約2400円)

スチューデント:5.99ドル(約850円)



今回の値上げは対象の国と地域のSpotifyユーザーに適用されるもので、プレミアムの加入者にはメールで値上げが通知され、猶予期間が終了する前にキャンセルしない場合は、新しい価格が適用されることとなります。無料トライアル利用中のユーザーにはトライアル終了後1カ月は値上げ前の価格が適用されますが、その後は新しい価格が有効になる模様です。





記事作成時点での日本における各プランの値段は以下の通り。ただし、日本は今回の値上げの対象地域には含まれていません。



スタンダード:980円

デュオ:1280円

ファミリー:1580円

スチューデント:480円



なお、Spotifyの競合サービスであるApple MusicおよびAmazon Musicは、どちらも2022年に値上げを実施しています。



