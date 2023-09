2023年09月14日 13時00分 モバイル

AppleのiPhone15は日本・中国・インドなどで値上げされた一方でイギリスではなんと値下げ



Appleが2022年に発売したiPhone 14の最も安価なモデルである128GBモデルが税込11万9800円であったのに対して、2023年9月13日に発表したiPhone 15は128GBモデルが税込12万4800円と、5000円値上げされました。しかし、イギリスではiPhone 15シリーズがiPhone 14シリーズから値下げされています。



Apple raises iPhone 15 prices in China and India; cuts prices in U.K.

https://www.cnbc.com/2023/09/13/apple-raises-iphone-15-prices-in-china-and-india-cuts-prices-in-uk.html





iPhone price rises in China, India, and Japan; price cuts in Europe - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2023/09/13/iphone-price-rises/



Apple's iPhone 15 and iPhone 15 Pro get a big UK price cut | iMore

https://www.imore.com/iphone/iphone-15/apple-has-reduced-the-price-of-its-uk-iphone-upgrade-program-for-iphone-15



日本におけるiPhone 15シリーズとiPhone 14シリーズの価格を比較した表が以下。iPhone 14シリーズからiPhone 15シリーズにかけて、5000円から1万円の値上げが行われていることが確認できます。



iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max 128GB 税込12万4800円 税込13万9800円 税込15万9800円 ✕ 税込11万9800円 税込13万4800円 税込14万9800円 税込16万4800円 256GB 税込13万9800円 税込15万4800円 税込17万4800円 税込18万9800円 税込13万4800円 税込14万9800円 税込16万4800円 税込17万9800円 512GB 税込16万9800円 税込18万4800円 税込20万4800円 税込21万9800円 税込16万4800円 税込17万9800円 税込19万4800円 税込20万9800円 1TB ✕ ✕ 税込23万4800円 税込24万9800円 ✕ ✕ 税込22万4800円 税込23万9800円



同様の値上げは中国やインドなどでも行われており、Appleの総売上高の約20%を占める中国市場では、iPhone 15の512GBモデルが前年のiPhone 14・512GBモデルから300元(約6000円)の値上げ。インドではiPhone 15とiPhone 15 Plusの価格に変更はなかったものの、iPhone 15 ProとiPhone 15 Pro Maxの価格はすべて値上げされました。インドでのiPhone 15 Proの最低価格は13万4900インド・ルピー(約23万9000円)で、前年のiPhone 14 Proの12万9900インド・ルピー(約23万円)から5000インド・ルピー(約9000円)の値上げが行われました。





市場調査会社のIDCのシニアリサーチマネージャーであるウィル・ウォン氏は「世界的に見ても、iPhoneの出荷台数は2023年を通して約1%の成長しか見込まれていません。そこで、中国やインド、日本など裕福な国の消費者をターゲットとしてiPhoneの値上げを行うことで、厳しい市場環境の中でAppleが少しでも収益を上げようとしている可能性があります」と述べています。



一方、イギリスではiPhone 15シリーズが値下げされています。iPhone 15とiPhone 15 Plusの場合、iPhone 14シリーズから50ポンド(約9000円)の値下げ。iPhone 15 Proでは100ポンド(約1万8000円)値下げされています。なお、iPhone 15 Pro Maxの価格はiPhone 14 Pro Maxの価格から据え置かれたままです。



iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max 最低価格 799ポンド(約14万7000円) 899ポンド(約16万5000円) 999ポンド(約18万3000円) 1199ポンド(約22万円) 849ポンド(約15万5000円) 949ポンド(約17万4000円) 1099ポンド(約20万2000円) 1199ポンド(約22万円)



また、日本を含む全世界でiPhone 14シリーズの価格が引き下げられました。ウォン氏は「iPhone 14のような古いモデルの値下げは、価格を気にしつつもハイエンドモデルのiPhoneを手に入れたいと思っている消費者をターゲットにすることが可能で、非常に優れた戦略だと考えられます」と述べています。