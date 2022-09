2022年09月09日 15時15分 ハードウェア

iPhone 14シリーズの価格は日本を含めた世界各国でどれぐらい差があるのか?



2022年9月8日のイベントでついに発表された「iPhone 14」の日本での販売価格は、発売当初の「iPhone 13」の価格と比較して2~3万円値上げされています。一方で、アメリカや中国ではiPhone 13と同価格で発売されることも分かっています。iPhone 14の価格が世界各国でどれほど違うのかについて、スマートフォン系メディアのGSMArenaがまとめました。



iPhone 14 and 14 Pro get price hikes outside the US, even iPhone SE (2022) is more expensive - GSMArena.com news

https://www.gsmarena.com/iphone_14_gets_price_hikes_outside_the_us_even_iphone_se_2022_is_more_expensive-news-55706.php



Apple raises iPhone 14 price in UK, Japan, Australia, overseas markets

https://www.cnbc.com/2022/09/08/apple-raises-iphone-14-price-in-uk-japan-australia-overseas-markets.html



iPhone 14の日本での販売価格は、128GBモデルが税込11万9800円、256GBモデルが税込13万4800円、512GBモデルが税込16万4800円です。片やiPhone 13の当初の価格は128GBモデルが税込9万8800円、256GBモデルが税込11万800円、512GBモデルが税込13万4800円であり、これと比較してiPhone 14が値上げされているのが分かります。



GSMArenaがまとめた世界各国のiPhone 13とiPhone 14のおおよその価格を比較した表が以下。どちらも最も安価な128GBモデルです。こうして見ると日本の20%という数値はかなり値上げ幅が広い方だというのが分かります。アメリカ、カナダ、インド、中国は両機種とも同価格です。



iPhone 13 iPhone 14 値上がり率 日本 10万円 12万円 +20% アメリカ 800ドル 800ドル カナダ 1100カナダドル 1100カナダドル イギリス 780 スターリング・ポンド 850 スターリング・ポンド +9% アイルランド 930ユーロ 1030ユーロ +11% オーストラリア 1350オーストラリアドル 1400オーストラリアドル +4% ドイツ 900ユーロ 1000ユーロ +11% フランス 910ユーロ 1020ユーロ +12% イタリア 940ユーロ 1030ユーロ +10% ポーランド 4200ズウォティ 5200ズウォティ +24% インド 8万 インド・ルピー 8万 インド・ルピー マレーシア 3900 リンギット 4200 リンギット +8% タイ 3万バーツ 3万3000バーツ +10% 中国 6000元 6000元



続いて「iPhone 13 Pro」と「iPhone 14 Pro」の価格比較がこんな感じ。日本の正規販売価格はiPhone 13 Proが12万4800円、iPhone 14 Proが14万9800円で、2万5000円の値上がりとなっています。



iPhone 13 Pro iPhone 14 Pro 値上がり率 日本 12万5000円 15万円 +11% アメリカ 1000ドル 1000ドル カナダ 1400カナダドル 1400カナダドル イギリス 950スターリング・ポンド 1100スターリング・ポンド +16% アイルランド 1180ユーロ 1340ユーロ +14% オーストラリア 1700オーストラリアドル 1750オーストラリアドル +3% ドイツ 1150ユーロ 1300ユーロ +13% フランス 1160ユーロ 1330ユーロ +15% イタリア 1190ユーロ 1340ユーロ +13% ポーランド 5200ズウォティ 6500ズウォティ +25% インド 12万インド・ルピー 13万インド・ルピー +8% マレーシア 4900リンギット 5300リンギット +8% タイ 3万9000バーツ 4万2000バーツ +8% 中国 8000元 8000元



最後に「iPhone 13 Pro Max」と「iPhone 14 Pro Max」の比較表がこれ。ヨーロッパおよび日本でいずれも10%以上の値上げが見られます。



iPhone 13 Pro Max iPhone 14 Pro Max 値上がり率 日本 13万5000円 16万5000円 +12% アメリカ 1100ドル 1100ドル カナダ 1550カナダドル 1550カナダドル イギリス 1050スターリング・ポンド 1200スターリング・ポンド +14% アイルランド 1280ユーロ 1490ユーロ +16% オーストラリア 1850オーストラリアドル 1900オーストラリアドル +3% ドイツ 1250ユーロ 1450ユーロ +16% フランス 1260ユーロ 1480ユーロ +17% イタリア 1290ユーロ 1490ユーロ +16% ポーランド 5700ズウォティ 7200ズウォティ +26% インド 13万インド・ルピー 14万インド・ルピー +8% マレーシア 5300リンギット 5800リンギット +9% タイ 4万3000バーツ 4万5000バーツ +5% 中国 9000元 9000元



調査会社のCounterpoint Researchは、ヨーロッパと日本での値上げについて「ユーロと円の価値がドルに対して下落したからではないか」と分析。そのほか、部品のコスト上昇も原因として考えられるそうです。





中国での販売価格が上がらなかった理由の背景には、Appleにとって最も重要な市場の1つである中国の消費意欲低下があると考えられるそうです。中国は大都市上海を徹底的に封鎖管理するなど「新型コロナウイルスゼロ」政策を堅持しており、このことが消費者の支出減少につながっていると考えられるとのこと。



調査会社のIDCは「2022年にはスマートフォン市場が前年比13%縮小し、2012年以来初めて出荷台数が3億台を下回るだろう」と分析しています。このことから、AppleはiPhone 14の値上げを行わないことで、しぼみつつある消費意欲の維持を計ろうとしているのだと考えられるとのこと。IDCのブライアン・マー氏は「価格を一定に保つ理由の1つが、困難な市場で需要を維持するためだったとしても驚かないでしょう」と述べました。