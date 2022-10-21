2022年10月21日 10時32分 ネットサービス

YouTube Premiumがついに値上げ、ファミリープランが月額2280円に



YouTubeの広告非表示やオフライン再生を可能にする有料プラン「YouTube Premium」がひっそりと値上げされました。日本では従来は月額1780円だったファミリープランが月額2280円に値上げされています。



YouTube Premium - YouTube

https://www.youtube.com/premium



YouTube Premium gets a price hike

https://9to5google.com/2022/10/20/youtube-premium-price-hike/



記事作成時点でのYouTube Premiumのプランごとの月額料金はこんな感じ。個人プランは月額1180円、学生プランは月額680円で従来通りですが、家族5人で同時利用できるファミリープランのみ月額1780円から月額2280円に値上がりしています。





また、すでにYouTube Premiumのファミリープランに加入しているユーザーにも「2022年11月22日以降の請求日から新料金が適用される」という旨の通知が届いているようです。





海外メディアの9to5Googleによると、YouTube Premiumの値上げは日本だけでなくアメリカ、アルゼンチン、イギリス、カナダ、トルコなどの国々でも実施されているとのこと。9to5Googleが報告した各国の値上げ前の月額料金と値上げ後の月額料金は以下の通りです。



国名 プラン 値上げ前の月額料金 値上げ後の月額料金 アメリカ ファミリープラン 17.99ドル(約2700円) 22.99ドル(約3450円) アルゼンチン 個人プラン 119アルゼンチン・ペソ(約116円) 389アルゼンチン・ペソ(約381円) アルゼンチン ファミリープラン 179アルゼンチン・ペソ(約175円) 699アルゼンチン・ペソ(約684円) イギリス ファミリープラン 17.99ポンド(約3030円) 19.99ポンド(約3370円) カナダ ファミリープラン 17.99カナダドル(約1960円) 22.99カナダドル(約2510円) トルコ 個人プラン 16.99トルコリラ(約137円) 29.99トルコリラ(約242円)