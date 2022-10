2022年10月21日 10時24分 ネットサービス

イーロン・マスクはTwitterの従業員の75%を解雇することを計画



記事作成時点でTwitterは約7500人もの従業員を抱えていますが、そのうちの75%を解雇することをイーロン・マスク氏が計画していると報じられています。



電気自動車メーカーのテスラや、宇宙開発企業・SpaceXのCEOとしても知られるイーロン・マスク氏が、2022年4月にTwitterに対して買収提案を行い、両者がこれに合意しました。しかし、マスク氏は「Twitter上に偽アカウントやスパムアカウントがまん延している」として、Twitterの買収を一方的に取りやめると発表。これに対して、Twitter側は買収契約の履行をマスク氏に求めるため、同氏を起訴しました。



その後、2022年10月に入ってマスク氏は再びTwitterを買収する方針であると発表しています。



マスク氏は2022年10月28日までにTwitterの買収を完了させるとしていますが、この取引が進行中であることを示す兆候として、「Twitterは従業員向けの株式報奨金を凍結した」とBloombergが報じています。そして、匿名の情報筋もThe Washington Postに対して「買収取引は誠実に進められている」と語りました。



元々、マスク氏からの買収提案が行われる以前からTwitterの経営陣は従業員の25%を削減し、人件費を8億ドル(約1200億円)ほど削減するというコスト削減施策を計画していたそうです。しかし、マスク氏はより大胆な人員削減を計画しており、これは「想像を絶するものである」とTwitterの元スパムおよびヘルスメトリックス担当責任者であるという人物が語っています。「想像を絶するものである」という人員削減計画は、既存の従業員の75%を解雇するというものです。



マスク氏はTwitterに対して「明らかに支出が多すぎる」と語っており、ある程度の人員削減が行われるであろうことは明らか。一方で、マスク氏によるTwitter買収計画に関与しているというゼネラルパートナーは「正直に言うと、我々は皆、マスク氏の計画から抜け出そうとしています」とBusiness Insiderに語っており、マスク氏の買収後のTwitterの運用計画については疑問を呈しています。なお、マスク氏は買収から3年でTwitterの収益を2倍にすると語っていますが、それをどのように実現するかについては説明していません。





マスク氏が人員の75%を解雇することを計画しているという報道に対して、海外メディアのTechCrunchは「マスク氏は明らかにTwitterが直面しているいくつかの深刻な問題について根本的な理解を欠いています。マスク氏はTwitterの元セキュリティ責任者であり、内部告発者でもあるPeiter Zatkoに頼ることに必死であり、Twitterが取り組んでいるコンテンツモデレーションの問題をほとんど把握していません。マスク氏の計画通りになれば大きなコスト削減につながりますが、Twitterの信頼性と安全性は深刻なダメージを受けることになるでしょう」と述べました。



さらに、マスク氏が「従業員の75%を解雇」という大胆な方針を打ち出したのは、マスク氏と共にTwitterの買収に資金を投じている投資家に向けたわかりやすいアピールのひとつである可能性が高いとTechCrunchは指摘しています。