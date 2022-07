Twitterがイーロン・マスクを提訴、買収する約束を果たせと迫る

Oh the irony lol

Twitterが2022年7月12日に、イーロン・マスク氏が440億ドル(5兆6000億円)で同社を買収する合意を果たさなかったのは契約違反であるとして、マスク氏を起訴しました。Twitterは当初の買収契約の履行を要求しており、専門家はマスク氏が劣勢であると指摘しています。 Twitter (TWTR) Sues to Force Elon Musk to Consummate $44 Billion Buyout - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-12/twitter-sues-to-force-musk-to-consummate-44-billion-buyout Twitterは2022年4月25日に、総額440億ドルで同社を買収するとのマスク氏の提案に 合意 しました。しかし、マスク氏はその後「Twitterで活動するボットが公式発表より多い」として買収の中止を発表。Twitterはマスク氏に、リアルタイムの全ツイートデータである「 firehose 」を提供して買収取引を進めるよう求めましたが、マスク氏は7月8日になって買収の取りやめを発表しました。 イーロン・マスクが「Twitterの買収を取りやめる」と発表 - GIGAZINE

・関連記事

Twitterがイーロン・マスクによる5兆6000億円の買収案に合意 - GIGAZINE



イーロン・マスクが「Twitterの買収を取りやめる」と発表 - GIGAZINE



Twitterが「毎日100万件以上のスパムアカウントを削除している」と報告するもイーロン・マスクは方針を転換か - GIGAZINE



イーロン・マスクがTwitter従業員に「TikTokみたいになれ」と語る - GIGAZINE



イーロン・マスクが「Twitterのボットが5%未満であると証明されるまでTwitter買収は前進できない」とツイート - GIGAZINE



Twitterがイーロン・マスクに生のツイートデータ「firehose」提供へ、ボットまみれ疑惑で - GIGAZINE



Twitterの株主がイーロン・マスクとTwitterを訴える - GIGAZINE



イーロン・マスクはTwitter買収完了後にCEOとなることを計画 - GIGAZINE

2022年07月13日 12時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.