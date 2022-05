2022年05月27日 10時41分 ネットサービス

Twitterの株主がイーロン・マスクとTwitterを訴える



Twitterの株主が、進行中のイーロン・マスク氏によるTwitter買収プロセスの混乱により、株価が大きく変動し株主たちに不利益をもたらしているとしてマスク氏とTwitterの両者を訴えました。



テスラやSpaceXの創設者としても知られるマスク氏は、2022年4月4日にTwitterの株式の9.2%を取得して同社の筆頭株主になりました。マスク氏がTwitterの株式を取得したことが明らかになった当日には、同社の株価が27%も上昇しており、この数値はTwitterが2013年に新規株式公開してからの1日の株価上昇率としては最大の数字でした。



しかし、その後のTwitterの株価は乱高下を続けており、最終的には大幅な下落を見せています。マスク氏が筆頭株主になったことを公表して株価が最も跳ね上がったタイミングからすると、現在の株価は約28%も下落しています。株価が下落を続けているのはTwitterだけでなく、マスク氏のテスラの株価も大幅な下落を続けています。





これを受け、Twitterの株主はマスク氏がカリフォルニア州の法律に違反しているとして、同氏とTwitterを相手に集団訴訟を提起しました。原告側はマスク氏がTwitterへの出資について必要な情報開示を遅らせることで、4月初旬にTwitterの役員となる計画を一時的に隠ぺいし、経済的な利益を得たと主張しています。



具体的には、マスク氏は3月14日までにTwitterの株式の5%以上を取得していたものの、これを明らかにしていませんでした。これにより、マスク氏は1億5600万ドル(約200億円)を節約することができたと原告側は指摘しています。





また、集団訴訟ではマスク氏がTwitter買収に関する契約に署名した後に、買収取引を完了させるかどうかについて疑問を投げかけるようなツイートを行うことでカリフォルニア州の法律に違反したとも主張しています。マスク氏がTwitterの買収に疑問を投げかけるようなツイートを投稿した理由は、Twitterのアクティブアカウントの約20%がスパム・偽アカウントであるという調査結果が公表されたためです。



イーロン・マスクが「Twitterのボットが5%未満であると証明されるまでTwitter買収は前進できない」とツイート - GIGAZINE



by Daniel Oberhaus



集団訴訟を提起した原告側は、マスク氏の「Twitterのボットが5%未満であると証明されるまでTwitter買収は前進できない」というツイートについて「マスク氏がより安価にTwitterを買収するか、買収取引そのものをなかったものにするための計画の一部にすぎない」と指摘しています。なお、このツイート以降にマスク氏はTwitterの買収総額を25%引き下げることを計画しており、これにより110億ドル(約1兆4000億円)の節約が可能になると原告側は指摘しています。