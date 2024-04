2024年04月24日 19時00分 ソフトウェア

「私はロボットではありません」を証明するCAPTCHAの難易度がどんどん上がっている



SNSなどにログインしようとすると、横断歩道の画像をクリックしたり、ゆがんだ文字を解読したりするよう求めるCAPTCHAが表示されることがあります。技術の進歩により、ボットが容易にCAPTCHAを突破できるようになったため、それに対抗するようにCAPTCHAもどんどん難しくなり、ついに人間にも解けなくなりつつあると、The Wall Street Journal(WSJ)が報じました。



CAPTCHAは「Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart(コンピューターと人間を区別する完全に自動化された公開チューリングテスト)」の略で、人間のユーザーによるアクセスを見分けて、有害なボットからウェブサイトを保護するためのものです。





しかし、AIの進歩によりボットの方が人間より高い精度でCAPTCHAを突破できるようになったため、人間が自分は人間だと証明することが困難になっています。



イギリスのコメディアンのジャック・ホワイトホール氏は、Netflixで配信されている番組「Settle Down」の中で、「私はロボットではありません、というテストが難しくなってきたのは私だけでしょうか?最近、私はこのテストに何度も失敗しては立ち往生しました。『ひょっとして自分はロボットかも』と思う瞬間があった人は他にもいませんか?」とコメントしました。





アメリカでしか見られないようなデザインの消火栓や信号機などが出題されることから、「人間ではなくアメリカ人だということを証明させるものだ」と批判されることもあるCAPTCHAですが、アメリカに住む技術に精通した人にとっても、CAPTCHAは難解です。



ヒューストン在住のゲーム開発者であるムスタファ・アル・ハッサニ氏はWSJの取材に対し、「ログインしようとしたとき、木になったリンゴを選択するよう求められましたが、CAPTCHAにはボウルに入った果物が木から生えたような、とにかく正気の沙汰とは思えないような果物が表示されていました。一見するとリアルですが、あまりにも間違っていて、頭でも打ったのかと思いました」と話しています。



CAPTCHAが難しくなっている背景には、CAPTCHAの突破を専門とする企業の出現や、ゆがんだ文字の解読や画像の識別が容易にできる技術の登場があるとされています。ボットが簡単にCAPTCHAを解けるようになったため、パズルを解かせたり、オブジェクトを回転させて正しい向きにさせたりといった、より複雑なCAPTCHAが作られるようになりました。



CAPTCHA製品を開発しているArkose LabsのCEO兼創業者のケビン・ゴスチョーク氏はWSJに、「率直に言うと、事態はますます奇妙なものなっていくでしょう。なぜなら、AIには理解できないようなばかげたことをしなければならなくなってきているからです」と述べました。



by Duncan Rawlinson - Duncan.co



開発者側も人間にだけ解いてもらえるCAPTCHAの作成に工夫を凝らしており、例えばフリーランスのジャーナリストのスコット・ノーバー氏は、ジャケットとベストを着たアライグマをイメージした画像を示してから、アライグマに蝶(ちょう)ネクタイを選ぶよう求めるCAPTCHAに遭遇したことがあります。奇妙なCAPTCHAだと感じましたが、信号機を選ぶ単純作業に飽きていたノーバー氏は、かえってやる気が出てきたと話しました。



このように、難解ながらも初回トライでの解答率が94.6%に達するようなCAPTCHAが登場しています。



そんなCAPTCHAを開発しているゴスチョーク氏によると、CAPTCHA開発はロボットに解けないものを作ることが目標ではなく、開発者がAIをトレーニングしようとすると高く付くものを作ることが目標だとのこと。



ゴスチョーク氏はWSJに、「ソフトウェアは写真にラベルを付けるのが非常にうまくなりました。つまり、人間の推理力を問うロジックベースの新しいCAPTCHAの時代が到来したのです」と話しました。