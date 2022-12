2022年12月16日 11時15分 メモ

イーロン・マスクがTwitterの損失穴埋めのためか約4950億円相当のテスラ株を売却、Twitter買収を発表してからこれで4回目



テスラやSpaceXを創業した実業家のイーロン・マスク氏が、約36億ドル(約4950億円)相当のテスラ株を新たに売り払ったことが分かりました。マスク氏が2022年4月に「これ以上テスラ株を売却する予定はない」とツイートして以降、実に3回目の売却となりました。



マスク氏は2022年4月4日にTwitterを買収する意向を示して以来、合計約230億ドル(約3兆1600億円)相当の株式を4回に分けて売却しています。今回の売却は2022年12月12日から12月14日にかけて行われたもので、合計2200万株のテスラ株(TSLA)が手放されました。



売却の理由は明らかにされていませんが、Twitterを買収したことにより負担することになった約130億ドル(約1兆7900億円)もの負債の穴埋めをするためではないかとアナリストは推測しています。マスク氏はこれまで2022年4月、8月、11月にテスラ株を売却しており、8月と11月の売却はTwitterと関連していました。今回の売却によりマスク氏のテスラ株所有率は約13.4%となりましたが、依然として同社の圧倒的な筆頭株主であることに変わりはありません。





2022年12月14日時点でのテスラ株の終値は前日比2.58%安の156.80ドルで、2年以上ぶりの安値水準となりました。同社の2022年の株価下落率は約55%で、ハイテク株比率の高いナスダック総合指数の下落率を上回り、年初来で約29%下落しています。



なお、マスク氏は14日の投稿で「テスラの株主が長期的にTwitterから利益を得られるようにします」とツイートしています。



