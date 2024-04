Google検索の品質悪化はリーダーが変わったことの影響だという指摘

by Anthony Ryan ウェブ検索市場では、Googleが長年圧倒的なシェアを占めていますが、Google検索の品質は年々悪化していることが 研究 で示されています。そんなGoogle検索の品質が悪化したのか、イギリスのジャーナリストであるエドワード・ジトロン氏が自身のニュースレターで解説しています。 The Man Who Killed Google Search https://www.wheresyoured.at/the-men-who-killed-google/ 2018年から2020年までグーグルの検索部門の責任者を務めていたベン・ゴームズ氏はGoogle黎明期からの中心メンバーで、検索エンジンの設計にも携わっています。

・関連記事

Google検索の責任者に就任したエリザベス・リード氏が「AIを活用した検索システム」に注力する方針を明かす - GIGAZINE



Googleの競合サービス・Tutaが「Google検索で突如自社サービスが表示されなくなった」と訴える - GIGAZINE



Googleが「生成AIを使った検索機能」の有料化を検討している - GIGAZINE



Google検索のAI機能「Search Generative Experience」がスパムや詐欺的なサイトを含んだ回答をしてくるという指摘 - GIGAZINE



Google検索の削除リクエストが記録的なレベルで爆増中、今年中に総数100億件突破か - GIGAZINE



Google検索結果から「ニュース」のタブが消える現象についてGoogleが説明 - GIGAZINE

2024年04月24日 23時15分00秒 in ネットサービス, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.