Qualcommが発表したノートPC向けSoC「Snapdragon X Plus」のベンチマーク結果に不正の指摘



2024年4月24日、Qualcommが次世代AI PC向けのSoC「Snapdragon X Plus」を発表しました。「Snapdragon X Plus」は10コアのQualcomm Oryon CPUと、ノートPC向けとしては世界最速となる45TOPSのNPUを搭載しており、「ライバルと比べるとCPU性能は最大で37%高速」と宣伝されていますが、ニュースサイトのSemiAccurateは匿名の情報源をもとに、ベンチマーク結果は不正な数値だと主張しています。



SemiAccurateは「不正という言葉を軽々しく用いたくはないが、複数の情報筋から得たことを否定することはできない」と述べた上で、「QualcommはOEMや報道機関に提供するSnapdragon X Plus/Eliteのベンチマークで不正を行っている」と告発しています。





SemiAccurateは以前からQualcommに対して、発表会で示す資料の数字のソースが不足していると指摘を行っており、2023年秋のSnapdragon X Eliteの発表時には改善が見られたものの、2024年2月のMWC2024では再び悪化していたとのこと。



ただ、2023年秋のSnapdragon X Eliteのベンチマークはイベントに参加したジャーナリストらの前で行われる「比較的クリーンな状態」のものでしたが、ジャーナリストがベンチマークを実行しているマシンで何かソフトウェアを実行したり、設定を確認したりすることは認められず、実行内容はブラックボックス状態だったそうです。



今回、Snapdragon X Plusの発表で、QUalcommはIntelやApple、AMDといったライバルより優れていることを主張するベンチマーク結果を示しました。



しかし、SemiAccurateによれば、このベンチマークスコアはサンプル提供を受けたOEMでも再現することができないものだとのこと。Qualcommが「どういった環境で行ったベンチマークなのか」という情報を明かさないのは、同一環境でのテストを行われた場合に、スコアが出せないことがわかってしまうからだとSemiAccurateは指摘しています。



情報筋からの証言では、OEMが最終設計に近い製品を製造しても、パフォーマンスはQualcommの提示した資料の50%にも満たなかったとのこと。OEMはQualcommに対して「パフォーマンスを低下させるような既知の不具合が半導体にありませんか?」と質問しましたが、Qualcommは「半導体は正常です」という主張を繰り返したそうです。SemiAccurateは、複数のOEMからこの情報を得ていると述べています。



なお、不正であることをつかんでいるのはSemiAccurateだけのため、MacWorldやTom's HardwareといったIT系ニュースサイトは「SemiAccurateが不正を主張している」という形でこの内容を報じています。



Tom's Hardwareによれば、Qualcommにコメントを求めたものの、記事作成時点では返答は得られていないとのこと。



またMacWorldは「公式にはPCではmacOSを実行することはできないのだから、(AppleのM3を超えたと主張する)Qualcommの新チップについてAppleユーザーが気にすることはありません」とコメント。姉妹サイトのPCWorldによる「Snapdragon X Plus/EliteがAppleの最高傑作(M3チップ)に対してどのような位置づけか、あまり気にしてない」という言及を引用し、「市場におけるAppleの重要性を示すものだ」と達観した様子を見せました。