2022年06月09日 10時45分 ネットサービス

Twitterがイーロン・マスクに生のツイートデータ「firehose」提供へ、ボットまみれ疑惑で



Twitterがイーロン・マスク氏に対し、「firehose」と呼ばれるリアルタイムの全ツイートデータを提供することで調整を進めていることが分かりました。マスク氏はTwitterの買収を提案していますが、Twitterが公表しているボットアカウントの数と実態が異なるとの疑いがあることから、買収交渉の継続に難色を示しています。



Twitter to provide spam data to Elon Musk as part of deal - The Washington Post

https://www.washingtonpost.com/technology/2022/06/08/elon-musk-twitter-bot-data/



Twitter will give Elon Musk ‘firehose’ data access to settle bot complaints - The Verge

https://www.theverge.com/2022/6/8/23159898/twitter-musk-firehose-bot-complaints-data-sec-deal



The Washington Postは2022年6月8日に、「Twitterの取締役会は、マスク氏による内部データの要求に応じ、日々投稿される5億以上のツイートからなる膨大なデータストリームである『firehose』への完全なアクセスを提供する計画です」と報じました。



「firehose」とは、Twitterユーザーの大量のツイートの情報を一括して提供するサービスです。あまりに膨大なデータなので、自動解析を行う体制を整えていなければ有効活用は困難とされていますが、これまでに約20の企業がTwitterからリアルタイムのツイート、ツイートしたデバイス、ツイートしたアカウントなどに関するデータへのアクセス権を購入しています。





Twitterがマスク氏へのデータ提供に踏み切る背景には、買収交渉が頓挫するとの懸念があります。マスク氏は2022年4月に、Twitter買収に向けて資金を調達し、「買収成功時にはスパムボットを抹殺する」と述べてボット排除に意欲を見せていました。



しかし、Twitterにはアクティブなアカウントの10%がスパムコンテンツを投稿しているとの調査結果や、アカウントの約20%がスパムや偽アカウントであるとの報告があるにもかかわらず、同社は一貫して「ボットは5%未満」と主張しています。これに対してマスク氏は、「ボットが5%未満であると証明されるまでTwitter買収は前進できない」として、十分な情報が提供されなければ買収中止も辞さない考えを示していました。



イーロン・マスクが「Twitterのボットが5%未満であると証明されるまでTwitter買収は前進できない」とツイート - GIGAZINE



by Daniel Oberhaus



匿名を条件にThe Washington Postに情報提供した関係者によると、「firehose」は週内にも提供が開始される可能性があるとのことです。



IT系ニュースサイトのThe VergeはTwitterに問い合わせをしましたが、The Washington Postの報道に関するコメントは拒否しました。その代わりに同社は、「Twitterは合併契約の条項に従って取引を完了するために、マスク氏と協力的な情報共有を行っており、今後もそうする予定です。私たちは、合意した価格と条件で取引を完了し、合併契約を執行します」と述べて、マスク氏と情報を共有していることを認めつつ、マスク氏との交渉が予定通り進むことについての自信を示しました。