イーロン・マスクがTwitter買収に向け6兆円を調達、「買収成功時にはスパムボットを抹殺する」宣言



テスラやSpaceXのCEOであるイーロン・マスク氏がTwitterに対して買収を提案している件で、マスク氏が公開買い付けを視野に465億ドル(約6兆円)を調達していることがわかりました。





If our twitter bid succeeds, we will defeat the spam bots or die trying! — Elon Musk (@elonmusk)

And authenticate all real humans — Elon Musk (@elonmusk)



Twitterの発行済み株式を9.2%保有するマスク氏は2022年4月14日、非保有分の株式を1株54.20ドル(約6800円)で買い取ってTwitterを買収する意向であるという文書をアメリカ証券取引委員会に提出。仮に買収を行うとすれば5兆円超が必要と見積もられていました。



Twitterは「ポイズンピル」として、マスク氏以外の株主に株式を買い増す権利を与える「株主権利プラン」を採択。マスク氏の買収に備える動きを見せました。



マスク氏は日本時間の4月22日午前4時前、自らのTwitterアカウントで「Twitterの買い付けが成功した場合、どんな困難があろうともスパムボットを駆逐します」と宣言。



また、マスク氏は2022年4月10日に「Twitter Blueの契約者は認証チェックマークを取得できるべき」とツイートしたのち、このツイートを削除していますが、それより踏み込んだ「すべての人間のアカウントを認証済みにします」ともツイートしました。



なお専門家は、資金調達にはめどが付いているものの、マスク氏が実際に公開買い付けに踏み切るのか、圧力を背に他の提案を行うのかは決まっていないとの見方を示しています。



ニュースサイト・CNBCのデビッド・フェイバー氏は、Twitterによる「ポイズンピル」があるため、マスク氏が買い付けを行うには取締役会との交渉の必要があると指摘しています。