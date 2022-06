GitHubがテキストエディタ「Atom」の開発停止を宣言、2022年12月15日にリポジトリがアーカイブ予定

「A hackable text editor for the 21st Century (21世紀のためのハック可能なテキストエディタ)」をテーマに、GitHubの共同設立者であるクリス・ワンストラス氏が開発を開始したオープンソースのテキストエディタが Atom です。GitHubが2022年6月8日にAtomの開発停止を宣言し、2022年12月15日に組織内のすべてのプロジェクトをアーカイブすることを発表しました。 Sunsetting Atom | The GitHub Blog https://github.blog/2022-06-08-sunsetting-atom/

2022年06月09日 10時43分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1i_yk

