2026年03月12日 13時15分 ソフトウェア

Trello・Confluence・JiraのAtlassianが全従業員の10％にあたる約1600人の人員削減を実施



タスク管理ツールのTrelloやプロジェクト管理ツールのJira、コラボレーションツールのConfluenceといった法人向けソフトウェアを開発するAtlassianが、従業員の約10％にあたる約1600人の人員削減を発表しました。



An important update on our team - Work Life by Atlassian

https://www.atlassian.com/blog/announcements/atlassian-team-update-march-2026





Atlassian slashes 10% of workforce to 'self-fund' investments in AI

https://www.cnbc.com/2026/03/11/atlassian-slashes-10percent-of-workforce-to-self-fund-investments-in-ai.html



Atlassianは2023年3月にも全従業員の5％に当たる500人を解雇しています。Atlassianの共同創業者であるマイク・キャノンブルックスCEOは当時、解雇の理由について「財政的問題によるものではなく、クラウドコンピューティングなどの成長部門にリソースを集中させるため」と説明していました。



Trello・Jira・Confluenceなどの業務改善ツールで知られるAtlassianが500人の従業員を解雇 - GIGAZINE





一方で、2026年3月11日に発表されたレイオフでは、「財務体質を強化するため」と説明されています。Atlassianは「前四半期のクラウド収益は25％以上、RPO(契約済みで未計上の収益)を含めると40％以上成長している」と業績は好調であることをアピールしていますが、CNBCによると生成AIツールの競争上の脅威に対する懸念からソフトウェア株全般の売り圧力が強まっており、Atlassianの株価は2021年の最高値から約84％下落、2026年だけでも半分以上下落しているとのこと。



そこでAtlassianは、「AIとエンタープライズ向け販売へのさらなる投資を自己資金で賄い財務体質を強化する」「業務の進め方を見直し、業務システムの再構築を行うことで、業務のスピードアップを図る」という2つの目的で、従業員の約10％を削減すると説明しました。Atlassianは「AIが人間に取って代わるというものではない」と説明しつつも、AIによって必要なスキルの組み合わせや特定の分野で求められる役割の数が変化しつつあり、そうした変化に適応するための再編であると述べています。



キャノンブルックスCEOはレイオフを伝えるムービーを公開しており、「言うまでもなく、今日は会社として私たちが直面している最も厳しい日の1つです。皆さまの人生に混乱を招いていることを深くおわび申し上げます。皆さんの影響力と貢献は私たちにとって非常に重要であり、私たちの製品、お客様の体験、私たちの文化の中に生き続けるでしょう。これまでの貢献全てに感謝申し上げます」と語りました。





Atlassianはレイオフの影響を受ける従業員に対し、地域ごとの法的要件を上回る支援を提供すると説明しています。具体的には、最低16週間分の退職補償に加えて勤続年数1年ごとに1週間分を追加する補償金の支給、2026年度ボーナスの前倒し支給、社用ノートPC返却時にテクノロジー手当の支給、対象となる従業員と家族への医療保険の6カ月延長などが含まれます。また、個別面談やメンタルヘルス支援プログラムの継続利用を提供するほか、社内異動の支援、転職支援サービス、ビザ保有者への個別サポート、将来予定されていた有給の育児休暇の全額支給なども行われる予定です。なお、これらの退職パッケージは各国の労働法に基づき、必要に応じて従業員代表機関との協議の対象となるとしています。



解雇を知らせるブログ投稿では、「私たちは、あらゆるチームの潜在能力を引き出す旅を20年以上続けています。20年以上にわたり、私たちは耐久性、成長、そして回復力を発揮してきました。そして、何百万人もの人々が毎日頼りにする製品を作り続けてきました。私たちは幾多の技術革新と市場サイクルを乗り越え、成長してきました。そして、これからも乗り越えていくでしょう。これには継続的な適応、決断力、そしてAtlassianを長期的に強固なものにするための難しい決断が必要になります」とキャノンブルックスCEOは締めくくっています。Atlassianは今後、削減したコストをAIエンジニアの増員やエンタープライズ市場向けの営業力強化に再投資する構えです。

