2026年03月12日 13時01分 ハードウェア

Intelがゲーマー向けCPU「Core Ultra 200S Plus」シリーズを発表



Intelがデスクトップ向けプロセッサの「Intel Core Ultra 200S Plus」シリーズ(270K、250K Plus)を発表しました。ゲームのパフォーマンスを向上させる新しい最適化機能が初めて搭載されていることが特徴です。



Intel Announces New Intel Core Ultra 200S Plus Series Desktop Processors - Intel Newsroom

https://newsroom.intel.com/client-computing/intel-announces-new-intel-core-ultra-200s-plus-series-desktop-processors





「Intel Core Ultra 200S Plus」シリーズの初期ラインナップは「Intel Core Ultra 7 270K Plus」「Intel Core Ultra 5 250K Plus」「Intel Core Ultra 5 250KF Plus」の3種。「KF」は内蔵グラフィックスなしのモデルです。



Core Ultra 7 270K PlusおよびCore Ultra 5 250K/KF Plusは、「Core Ultra 7 265K/KF」および「Core Ultra 5 245K/KF」と比較してコア数が増加し、ダイ間周波数も最大900MHz向上。これによりマルチスレッド性能が大きく向上しているとのことです。





さらに、Core Ultra 200S Plusシリーズには、特定のゲームにおいてネイティブパフォーマンスを向上させることができるバイナリ翻訳レイヤー最適化機能「Intel Binary Optimization Tool」が初めて搭載されます。



これらの機能により、既存のIntel製品と比較して平均で最大15％高速なゲーム性能を実現し、競合CPUと比較すると最大103％優れたマルチスレッド性能を発揮するそうです。



主な新仕様および特徴は次のとおり。



・効率コア(Eコア)が4基追加され、Core Ultra 7 270K Plusは24コア(8P＋16E)、Core Ultra 5 250K Plusは18コア(6P＋12E)構成に。

・Core Ultra 7 265KおよびCore Ultra 5 245Kと比較して、ダイ間周波数が最大900MHz向上したことで、CPUとメモリコントローラ間リンクの速度が約1GHz向上し、システムレイテンシが低下、ゲーム性能が向上。

・「Intel Binary Optimization Tool」で、プロセッサのIPC(クロックあたりの命令実行数)とユーザー体感性能を向上。ワークロードが別のx86プロセッサ、ゲーム機、または旧アーキテクチャ向けに最適化されている場合でも効果あり。

・DDR5-7200 MT/sメモリをサポート(従来のCore Ultra 200Sシリーズでは6400 MT/s)。さらに、Intel Core Ultra 200S Boost BIOSプロファイルおよび8000 MT/sメモリオーバークロックに対する保証サポートにも対応。

・4ランクCUDIMMメモリへの早期対応。1モジュールあたり最大128GBのメモリ容量を実現し、デスクトップ環境で非常に高い性能と大容量メモリを提供。新しい「4R CUDIMM」モジュールは新興技術で、Intel 800シリーズチップセット搭載の一部マザーボードでサポートされ、HEDTクラスの容量とゲーミング向けRAMのレイテンシおよび帯域幅を両立。



クライアントコンピューティンググループ副社長のロバート・ハロック氏は「新しいIntel Core Ultra 200S Plusデスクトッププロセッサによって、Intelは熱烈なファン向け性能の新時代に向けた第一歩を踏み出します。Core Ultra 7 270K PlusとUltra 5 250K Plusは、Intelがこれまでに製造した中で最も高速なデスクトップ向けゲーム用プロセッサです。次に、コンテンツ制作性能は競合製品のほぼ2倍に達します。そして3つ目に、Intelのゲーミングプラットフォームにおけるセットアップと最適化のロードマップを革新する、魅力的な新技術とともに登場します。これらのチップは、非常に優れた価値を提供する製品です」と述べました。



Intel Core Ultra 200S Plusデスクトッププロセッサは、現在市場にあるすべての800シリーズチップセット搭載マザーボードとの互換性を維持します。また、2026年を通じて新しい800シリーズチップセット搭載マザーボードも登場予定で、その中には4ランクCUDIMMメモリへの早期対応を可能にするモデルも含まれます。



これら製品は2026年3月26日から販売パートナーを通じて提供開始予定。Intel希望小売価格はそれぞれ299ドル(約4万8000円)および199ドル(約3万2000円)からとなります。

