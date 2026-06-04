2026年06月04日 19時25分 ヘッドライン

2026年6月4日のヘッドラインニュース



牛丼チェーンの松屋で、新メニュー「ネオトマトごろごろチキンカレー」が2026年6月9日(火)10時から提供されます。



夏を彩る、新世代のトマトカレー「ネオトマトごろごろチキンカレー」新発売｜松屋フーズ

https://www.matsuyafoods.co.jp/matsuya/whatsnew/menu/154803.html



ネオトマトごろごろチキンカレーはココナッツミルクのコクとトマトの酸味、エキゾチックなスパイス香るカレーソースが特徴。鉄板で焼き上げたチキンがごろっと入って食べ応えも十分で、松屋は「暑くなるこれからの季節にピッタリ」とアピールしています。





価格はネオトマトごろごろチキンカレーが税込1050円、ネオトマトカレーが税込680円、ネオトマトカレギュウが税込950円、ネオトマトチーズカレーが税込880円、ネオトマトハンバーグカレーが税込1050円です。一部の店舗を除く全国の松屋で2026年6月9日(火)10時から注文可能です。





ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。



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◆ネタ（メモ・その他いろいろ）

















◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

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生肉食べる寄生バエの幼虫、米テキサス州の子牛から確認 食料生産に重大脅威か(1/2) - CNN.co.jp



がん予防法 最新版 お酒は「節酒」から「ひかえる」推奨に変更 | NHKニュース | 医療・健康、サイエンス



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）



【速報 JUST IN 】去年の出生数67万人で過去最少 想定より15年早く少子化進行https://t.co/8w96NnYPNC #nhk_news — NHKニュース (@nhk_news) 2026年6月3日



【速報】高市総理「有料会員になって聞くのは難しい」 高市陣営のネガキャン動画疑惑で公設秘書のやり取り音声を文春が公開 | TBS NEWS DIG



【速報】首相、比例代表で1割削減指示と自民幹事長|47NEWS（よんななニュース）



高市首相が国会答弁で言及「週刊文春 電子版」有料会員とは？《高市首相秘書・木下剛志氏と動画作成者の「Zoom会議音声」を公開》 | 文春オンライン



高市首相、文春オンライン「有料会員になろうと思わない」中道議員「公開音声」確認要求に - 産経ニュース



首相、自民に比例45削減を指示 衆院定数1割、今国会目標|47NEWS（よんななニュース）



消費減税、秋にも国会提出 補正予算案、衆院通過へ|47NEWS（よんななニュース）



3党合流「期限切れず」 中道代表、慎重姿勢|47NEWS（よんななニュース）



高市首相、衆院比例４５減を指示 自民幹事長に、容認論多く：時事ドットコム



高市首相「文春の有料会員になろうと思わず」 秘書音声か断言避ける | 毎日新聞



佐賀県警DNA不正鑑定は239件、37件は容疑者が判明した可能性 警察庁の特別監察結果 - 産経ニュース



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ヤマダ・エディオン統合、家電量販1強時代 小売りが「メーカー」に - 日本経済新聞



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◆ライフスタイル（人生・生活・健康）

外国人って日本でたまごサンドを食べたがるけど、あれって正直どこでも作れそうじゃない？→海外で再現が難しい理由いろいろ - Togetter



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→上映用BDならあるからここを問い合わせて（続く） — もーりー (@magicarchtec) 2026年6月2日



"学生の制服は正装"と説明しようとした家庭科の先生が「もし今、窓から天皇陛下が入っていらしたら…」と真顔で説明したのが忘れられない - Togetter



「今日、とんでもない事がありました」早朝、マンション上階から猫が転落して虹の橋に… 飼い主は外出していたのか、誰か分からないままだったので、亡骸は葬儀屋に善意で安置してもらうことに - Togetter



長女にダウン症と合併症 知らされなかった両親は手術を拒絶した：朝日新聞



「明らかに浮いてるのにそれでもやめない」先生だけじゃなくて周りの子も注意しても「やめなさい」と言ったことをやめない子…どう声をかけたらいい？ - Togetter



マンション前で男性がしゃがみ、喉を詰まらせた2、3歳男児の背中を叩いてるが、人通りがあるのに誰もが無視…救急車を呼ぼうとしたら、若い男性が「医者です」と言ってきた - Togetter



大学で同期と話していたら言葉が被って、相手が突然「ハッピーアイスクリーム」と言い出した…どうやら先に言えたらアイスクリームを奢ってもらえる文化が九州にあるらしい - Togetter



孤独死の現場に残されていた大量の洋楽CDやハロプロDVDなどが「臭気が強い」という理由で買い取り不可に…オタクやコレクターほど生前整理は大切 - Togetter



台風が来たときの昔の職場で「今日は10人くらいしか出社できてない」と絶望していた総務の人が、突然ある共通点に気づいてた - Togetter



料理コラムニスト山本ゆりさんが紹介したレシピ、バジルの代わりにゆかりを使用した「ゆかりガパオ」がとっても美味しそう→なお、本場からはガパオ警察が出動 - Togetter



「日本人は知らないだろうが」なんて言われたら普段は腹が立つのに、おいしいものの情報がくっついてるとタヌキ並みにホイホイ寄っていってしまうのどうして？ - Togetter



20代の新人さんがお局の「意外と覚えるの遅いのね」の一言がきっかけでバックレました、見切りをつける圧倒的スピード感、嫌いじゃない - Togetter



タンカー船の造水機は『水は100℃じゃなくても沸騰する』という仕組みを利用して真水を作っている「なにそれ頭いい！」 - Togetter



10年ぶりのうな重とコーラ…刑務所に9年服役し出所した模範囚の予告動画に様々な意見「何やっちゃったんですか？」「無期懲役だとこれが2度とできないんだな…」 - Togetter



韓国の統一地方選、今回も「平日でも祝日」「選挙特番はエンタメ全開」でうらましすぎる…と思いきや、前代未聞のトラブルで投票所は大混乱に陥っていた - Togetter



◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）



30周年の感謝を込めて。

HHKB史上もっとも軽い打鍵感「押下圧30g」フェザータッチの記念モデルを限定発売… pic.twitter.com/vwDgvkNC4F — HHKB OFFICIAL (@PFU_HHKB) 2026年6月4日







不正アクセスによる社内情報および個⼈情報漏えいの可能性に関するお知らせとお詫び｜株式会社ビジュアルアーツ



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お知らせ｜ 無印良品



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ギズマート第9弾、Keychron×ギズマート共同開発の左右分割キーボード「Keychron Orca echo」を「COMPUTEX TAIPEI 2026」にて世界初公開 || メディアジーン | Mediagene





出てます

色々言ってますがお手柔らかに



自作キーボード沼の住人がOrca echoをエアプで語る動画https://t.co/s0UZDj7v0D pic.twitter.com/bvG5bEz3EI — アライ (@Arai_Lab) 2026年6月3日



自作キーボード沼の住人がOrca echoをエアプで語る動画 - YouTube













【速報】AI生成、女児の性的画像所持も有罪|47NEWS（よんななニュース）



AI時代においてクリエイター保護に必要な「CREATOR法」とは



AIで性的に加工した写真も「児童ポルノ」 名古屋地裁が初判断 | 毎日新聞



PayPay、生命保険に参入 T&D子会社を1600億円で買収へ - 日本経済新聞



LLM 大規模言語モデル講座2025講義スライド - 東京大学松尾・岩澤研究室（松尾研）- Matsuo Lab



Claudeを学ぶな、「仕事の言語化能力」を磨け — 陳腐化しない学習法



miseをリポジトリ用のタスクランナーとして「も」使う - Hatena Developer Blog



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）



















遠野ハンナ pic.twitter.com/Ap5vphlNYO — 春日 / kasuga (@kasuga_iz) 2026年6月2日





























Bye bye all of evangelion pic.twitter.com/p7P3X0Lx9D — ???????????????????????????? ♱ (@gravitydusty) 2026年6月1日









🦇 OC pic.twitter.com/aFUzliEnTB — 독사 DOKSA | PROPIC (@V_doksa_V) 2026年6月2日

















Checkmate pic.twitter.com/Ova6hEJlj5 — 黒猫只喝水 (@heimaoart) 2026年6月1日

























Methode needs more love 📍 #frieren pic.twitter.com/9ago0bpf9e — Qmori🌧 (@Qmori_) 2026年5月31日































【ロックマン4】葵ックマソ Part8【VOICEROID実況】 - ニコニコ動画





「？？？編 郷愁永巡刻盤 パスト･カルデア」告知TVCM 30秒ver. - YouTube





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月村手毬 生誕記念配信2026【#月村手毬生誕祭2026】 - YouTube





ヨコオタロウ氏が聞く『ドラゴンクエストVII Reimagined』はなぜこれほどすばらしいゲーム内アートを実現できたんですか？



英語圏からゲームに参加している日本人フレンドが教えてくれたが、日本語の「よろしくお願いします」は英語だと「オレはやるぜオレはやるぜ！」的なニュアンスらしくて、笑ってしまった - Togetter









コラボ相手がスマプリだとホラーになる pic.twitter.com/hnfo0Ati1B — 桜田ジョー (@hosokawaoyakata) 2026年6月2日





アルハイゼンとパイモン pic.twitter.com/bOfodcbpSi — Sakano Machi🤍5/31大阪スパコミ (@Sakanomachi_) 2026年6月1日













広vsホルモン pic.twitter.com/KhLpikg0Ww — 景都 (@kate_jgk) 2026年6月4日







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『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ～ション』予告②【7月31日(金)夏休み公開！】 - YouTube





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『ラブ弁！』アニメ化決定PV（TVアニメーション『ガンバレ！中村くん！！』より） - YouTube





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『鬼武者 Way of the Sword』5th トレーラー:発売日発表 - YouTube





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2028年春の朝ドラ「ほんのモキチ」ヒロイン河合優実さんに 脚本 宮藤官九郎さん 斎藤茂吉とその妻がモデル | NHKニュース | 文化・芸術・エンタメ



80年代の大人気フィギュアを映画化💥『マスターズ・オブ・ユニバース』＜予告（伝説のヒーマン編）＞6月5日（金）全国の映画館で公開 - YouTube





映画『スーパーガール』特別映像＜超絶アクション編＞ | 2026年6月26日（金）日米同時公開 - YouTube





【ノア】拳王が内藤哲也に〝方舟から引き揚げ〟要求「新日本プロレスで最後を終えてもらいたい」 | 東スポWEB



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