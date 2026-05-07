2026年05月07日 19時09分 ヘッドライン

2026年5月7日のヘッドラインニュース



2026年7月から放送されるアニメ『ワールド イズ ダンシング』のメインPVが公開されました。本作は講談社・モーニングに2021年から2022年にかけて連載された同名漫画が原作で、監督は『少年ハリウッド』『舟を編む』『バクテン!!』を手がけた黒岩トシマサ氏が担当します。



TVアニメ「ワールド イズ ダンシング」メインPV｜OPテーマ：マカロニえんぴつ「終宵」 - YouTube





キービジュアルも公開されています。



©三原和人・講談社／『ワールド イズ ダンシング』製作委員会



ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。



UAEが公教育のカリキュラムにAIを導入へ、幼稚園から高校生までにAIの基礎概念や倫理意識の教育を含む予定 - GIGAZINE



「東京に電力を供給するには何匹のクラゲが必要？」「雨の代わりにバナナが降ったらどうなる？」など奇想天外な質問へ超真面目に回答 - GIGAZINE



インターネット最大のディープフェイクポルノサイト「Mr.Deepfakes」が永久閉鎖 - GIGAZINE



マインクラフトのVR・MRサポートが正式に終了 - GIGAZINE



「Office遅すぎ問題」でMicrosoftはPC起動時にこっそりOfficeを読み込むようにしている - GIGAZINE



ついに従来のバッテリーより10倍速く充放電できる「ナトリウムイオンバッテリー」の量産が始まる - GIGAZINE



なぜ現代の半導体工場を建設するには何兆円もの費用がかかってしまうのか - GIGAZINE



イスラエルが衛星テレビ局「アルジャジーラ」の国内事務所を閉鎖し公式ウェブサイトへの接続も遮断 - GIGAZINE



木が大地を覆うずっと前の地球は8メートル級の巨大キノコに覆われていたという説 - GIGAZINE



視界を包み込むような巨大甘露寺蜜璃やすずめの戸締まりを見上げるクルージング「橋の下美術館」をマチ★アソビ vol.26で体感してきた - GIGAZINE



「人口が多すぎるから食糧生産が追いつかない」ことが世界的な飢餓の理由ではない - GIGAZINE



スマホの夜間モードは睡眠の質向上に全く貢献していないことが判明 - GIGAZINE



史上初めて九つ子が誕生 - GIGAZINE



新型コロナウイルスの「非常に重要な発見」に関わる研究者が殺害される、容疑者は自殺 - GIGAZINE



マグダラのマリアの指をかみちぎって持ち帰った主教はなぜ罰せられなかったのか？ - GIGAZINE



UNOでドロー4にドロー2を重ねるのは間違いだと公式が発言して衝撃が広がる - GIGAZINE



結成22年を迎える声優ユニット・シフォンが新アルバムを持ってマチ★アソビ vol.22に登場 - GIGAZINE



長編VRアニメ「狼と香辛料VR」とVRミステリーADVゲーム「東京クロノス」の制作者トークイベント開催、支倉凍砂と小山恭平が制作秘話を語る - GIGAZINE



脳をブーストさせ知能を高める5つの方法 - GIGAZINE



大塚明夫がハーレーにまたがり白バイの先導で登場した「マチ★アソビRUN」開会式 - GIGAZINE



劇場版「Fate/stay night[Heaven’s Feel]」の桜をイメージした「桜の植樹会」がマチ★アソビで実施される - GIGAZINE



世界中で売れなかったゲーム機ワースト10 - GIGAZINE







◆ネタ（メモ・その他いろいろ）





ホルムズ海峡冬景色 清⽔ミチコのHAPPY PARADISE 千秋楽 沖縄公演より - YouTube





当直中の早朝に「耳に虫が入った」と急患が来たので「耳の中に麻酔を注入して死んでもらいます」と言った→慌てて「死んでもらうってのは虫にですね」と付け足した - Togetter





錯視ビキニ pic.twitter.com/diW6M1Nw8E — tenten (@tentenchan2525) 2026年5月6日

















デカいピザがあったらやりたくなること暫定1位 pic.twitter.com/EEn7XXJnfH — 吹雪 (@fubuki524) 2026年5月6日





これか pic.twitter.com/9x83xpPWvK — 妙高型重巡洋艦 羽黒 (@nFs2idY0cx71557) 2026年5月6日















◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）



タンポポの突然変異が面白い茎太すぎるw

これ通学路にあるんとよ。 pic.twitter.com/2AsIYZQFkk — H iずりっ🦷🌌🪽ྀི (@Hizu517517) 2026年5月3日





これぞ植物学の神秘、『帯化（たいか）』現象ですね！🧐 通常は点で成長する生長点が、何らかの理由で横に広がって線状に成長することで、この平べったい茎ができるんです。自然界のバグみたいで、何度見ても興味深い！ pic.twitter.com/9NTMTnA0HG — byme | バイミー (@ariffikri_kluat) 2026年5月3日



通学路でみかけた突然変異タンポポの茎が太すぎる→「何はと言いませんがその...」「異形の植物ってすごくゾワゾワしますよね」 - Togetter



沖合に生息するサメからコカイン、野生の個体で初めて検出 24年研究(1/2) - CNN.co.jp



ジョセフ・ヒース『資本主義が嫌いな人のための経済学』勝手に紹介文 - 清く正しく小賢しく



財務省の「私立大学250校削減」提言を読んで｜堀井 章子 Akiko Horii



タイのコウモリから新型コロナの近縁種見つける 東大医科研など | 毎日新聞



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

【速報】ロシア産原油を調達と経産省幹部|47NEWS（よんななニュース）



原油6％急騰、ＵＡＥの港湾や韓国船舶に攻撃 | ロイター



トランプ氏、ホルムズ航行支援作戦を一時停止 協議で「大きな進展」 | ロイター



世界で石油供給不足が顕在化へ、1970年代と同程度の影響も＝米社幹部 | ロイター



対イラン軍事作戦の目的達成、ホルムズ開放は「防衛作戦」＝米国務長官 | ロイター







トランプ氏の行う「人々の感情の操作」 ホックシールド氏の警鐘 [トランプ再来]：朝日新聞



トランプ氏、イランに関する前日の発言を否定 カメラの前で行った発言の否定は以前から - CNN.co.jp



【音声データ入手】辺野古転覆事故の抗議船運航団体・共同代表が琉球新報のイベントで講演 「虚偽情報が山ほど流されている」と弁明 琉球新報に内容を問うと「お答えは差し控える」｜NEWSポストセブン



中国の交換留学が一部で停止 渡航直前で断念「人生変わってしまう」：朝日新聞



【速報】高市内閣の支持率74.2% 先月調査から2.7ポイント上昇 JNN世論調査 | TBS NEWS DIG



自転車の青切符、「一時不停止」「ながらスマホ」など全国で８４２件交付…読売新聞調べ : 読売新聞



「退陣、退陣、高市政権」改憲反対集会に5万人、東京有明 中道は登壇なくメッセージも… - 産経ニュース



なぜデモは広がり、高市政権の支持率は高いのか 伊藤昌亮教授の分析：朝日新聞



憲法改正「賛成」５７％…読売世論調査 : 読売新聞



高市政権に危機感「改憲で戦争に加担する動きを見せている」 憲法大集会に「5万人」、若者や女性の姿目立つ：東京新聞デジタル



最高裁判所 今崎幸彦長官 “憲法のあり方は国民が決めること” | NHKニュース | 憲法、裁判、生成AI・人工知能



15歳未満の子どもの数1329万人 45年連続で減少 総務省推計 | NHKニュース | 少子化、統計・指標、総務省



急速に円高進む 一時1ドル155円台に 再び市場介入との見方も | NHKニュース | 株価・為替、金融



NATO“異例”の大規模訪問団がなぜ訪日？関心は中国やアメリカ トランプ政権との付き合い方だった | NHKニュース | NATO、ヨーロッパ、アメリカ



憲法9条の縛りは「合理的で実利的」 長谷部教授に聞く憲法の効能：朝日新聞



私と知華｜辺野古ボート転覆事故遺族メモ



父がこのnoteを開設した目的の一つに、知華のことを正しく伝えることがあります。

知華は、誰かの主張のために沖縄へ行ったわけではありません。

沖縄戦の歴史や経済、文化を勉強し、メイクや服装に悩み、お友達と沖縄へ３泊4日の旅行に行くことを楽しみにしていた、一人の女の子でした。

沖縄のテレビや新聞では、ほとんどこの事故の報道は無いと聞いています。

もしかすると、知華は抗議活動に参加していたと、まだ思われているかもしれません。

SNSにあまり触れない沖縄の年配の方々にも、知華の本当の姿を知っていただきたく、私たちの note のことを伝えていただけると嬉しいです。



知華の姉より



「天皇陛下より拍手が大きかった」日本維新の会の元参院議員 昭和100年記念式典の“高市首相アゲ”投稿に「失礼すぎます」と疑問続出…本人は「アイロニー」と反論 | 女性自身



「トランプはどうしようもないばか」米カリフォルニア州民、ガソリン価格急騰に激怒 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News



高市政権での憲法改正、「賛成」47%「反対」43% 朝日世論調査 [高市早苗首相 自民党総裁]：朝日新聞



韓国船、ホルムズ海峡で爆発と火災 トランプ氏、イランによる攻撃と発言 写真5枚 国際ニュース：AFPBB News



アメリカ ワシントン ホワイトハウス近くで発砲 未成年男性がけが | NHKニュース | アメリカ、事件・事故、トランプ大統領



石破前総理 自衛隊が「軍隊じゃないはまやかし。削除しないと安全保障の議論は絶対まともにならない」“戦力不保持”規定『憲法9条2項』削除を主張 憲法は改正すべきか・しないべきか 双方がデモや集会開催の中 | 関西のニュース | ニュース | 関西テレビ放送 カンテレ



ペロブスカイト太陽電池の特許出願、中国が日本を逆転 量産でも先行 - 日本経済新聞



132人死亡の中国旅客機墜落、故意の疑い強まる 操縦席のスイッチ操作をデータが記録 - CNN.co.jp



【速報】立ち往生の船舶船員10人死亡と米国務長官|47NEWS（よんななニュース）



「塩ビ管の在庫はほぼゼロ」…資材の入手困難にあえぐ建設業界 イラン情勢の影響が「脆弱な供給網」を直撃：東京新聞デジタル



トランプ大統領“ホルムズ海峡通過させる取り組み短期間停止”と投稿 | NHKニュース | トランプ大統領、イラン情勢、イラン



イスラエル空軍新司令官、必要であれば「全戦力」をイランに投入 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



イラン軍、UAE攻撃を全面否定 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News



京都府南丹市で安達結希君の遺体遺棄、養父の安達優季容疑者をきょう殺人容疑で再逮捕へ…公衆トイレで殺害か : 読売新聞



磐越道事故、営業担当の「知人の知人」が運転 バス手配の会社が説明：朝日新聞



CNN創設者のテッド・ターナー氏が死去、87歳 ケーブルテレビニュースのパイオニア - CNN.co.jp



長野県阿智村の住宅に母親と１０代の子供２人とみられる遺体、１０代の長男が「母親から暴力をふるわれた」と届け出…無理心中の可能性も視野に捜査 : 読売新聞



日本の「反戦姿勢」、なぜ見直しの動きがあるのか - BBCニュース



革や毛皮、西側のブランド……金正恩氏の娘のファッションから分かること - BBCニュース



日本基督教団「礼拝と音楽」最終号が「人権揺るがす」と回収 執筆者人選に批判か…異論も - 産経ニュース



人気レジャー「魚突き」、漁業者とトラブル相次ぎ自治体苦慮…テレビ番組やコロナ禍で愛好家増加 : 読売新聞



「半永久的に続くと思います」100年以上前に閉鎖された鉱山 重金属が溶け出した廃水の処理費3000万円を担い続けるのは国と地元自治体 福岡県久山町｢中河内鉱山｣跡 | TBS NEWS DIG



京都南丹 見えてきた戦慄の足取り 車で口論トイレで首絞め、遺体を4回も転々と移動 - 産経ニュース





もし鉄道会社やらで死亡事故を起こしたら、記者会見にスウェットで出て、腕組みで会見に臨んで、その後音沙汰もなく、弔問にも行かず、1か月もしてからHPにお詫び文言掲載して遺族への謝罪に代える、というようなことをした場合、普段の報道機関なら社長の私的な行動まで叩きネタにしてメチャメチャに… https://t.co/UDWG3Ne2q2 — 向原総合法律事務所 弁護士向原栄大朗 Notion (@harrier0516osk) 2026年5月3日













俺は交通違反の通報で

『車種とナンバー分かっても誰が運転してたか特定出来る証拠持ってこないと調べないよ』

『写真が無いなら車を追いかけて(コッチは徒歩)車から降ろして罪を認めさろ』

って無理難題を福生警察に言われたよ…。

そもそも仕事として犯罪減らす気が無いんだよ。 https://t.co/oCJhikm8hk — YSC (@ysc_zero) 2026年5月4日









バス事業者「蒲原鉄道」に国交省が立ち入り調査 北越高校がレンタカー手配と運転手紹介を依頼 磐越道バス事故 | TBS NEWS DIG



時間割から「算数」消える？ 「数学」に名称統一案―指導要領改定で議論：時事ドットコム



人から人に感染するハンタウイルス「アンデス株」とは アルゼンチンで2018年に集団感染(1/2) - CNN.co.jp



日経平均株価一時3000円高 6万2000円を上回る 中東衝突の収束期待 - 日本経済新聞



「孤独死保険」支払い10年で4倍 原状回復を補償、自治体肩代わりも - 日本経済新聞



レバノンで聖母マリア像を冒涜、イスラエル軍兵士の写真が拡散 - CNN.co.jp



磐越道の死亡事故、運転手はバス会社担当者の「知り合いの知り合い」「業務ではなくお手伝い」…運転歴など確認せず : 読売新聞



先天性の心臓病の小児ら手術待機60人超 医療機器不足で | 毎日新聞



「西成が中国に染まっていく」街を塗り替える“西成のドン”開発の影で家を追われた住民 共生か排除か…はざまで揺れ動く西成の今【ギャラクシー賞奨励賞受賞】（2026年3月15日） - YouTube





「相続人が110人」増え続ける空き家・解決拒む壁は“広がる相続”【かんさい情報ネットten.特集/ゲキ追X】 - YouTube





インテリジェンスの中核担う「国家情報局」７００人規模で今夏発足へ…専門の「キャリア組」採用も導入 : 読売新聞



ナフサ危機 「物がない」現場は悲鳴、政府対応は「場当たり的」 | 毎日新聞



“アメリカとイランが覚書作成で合意に近づく” “米提案にイランは7日に回答見通し” 報道 進展は不透明 | NHKニュース | イラン情勢、アメリカ、トランプ大統領



福島 磐越道 高校生1人が死亡し20人重軽傷の事故 マイクロバス運転手の逮捕状請求 | NHKニュース | 事件・事故、福島県、新潟県



再審制度の見直し 検察の不服申し立て原則禁止案を自民に提示 | NHKニュース | 裁判、検察、国会



クマの目撃相次ぐ ニワトリの被害も 岐阜 関 | NHKニュース | クマ被害、岐阜県、環境



イラン外相、ホルムズ海峡「早急に開放可能」 中国外相に伝達 - 日本経済新聞



インフレで進む隠れ増税、コロナ前比2兆円 所得区分上昇で負担増 - 日本経済新聞



［磐越道バス事故］生徒失い「痛恨の極み」と北越高校長 「蒲原鉄道」（五泉市）はレンタカー手配の経緯説明 | 新潟日報



【独自】自民有志 高市政権掲げる政策推進に向け議員連盟「国力研究会」発足へ 初回講師は米・グラス駐日大使 | TBS NEWS DIG



障害者雇用「仕事与えられず放置」相次ぐ…業者に就労管理「丸投げ」の企業、在宅勤務で連絡も取らず : 読売新聞



検察抗告の原則禁止、「本則」明記で最終調整 再審見直し法案で自民：朝日新聞



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）

新幹線指定席トラブルのポストがいくつも流れてきたが、なぜ発生するのかやっと理解した… 「自由席」を「どの車両のどの席でも自由に選んで良い」という意味だと思い込んでいるのか - Togetter



公園で知らない子たちと一緒に遊んでいたらその子の母親から「もし怪我をしたらどうするつもりなんですか？」と監督責任について質問攻めに遭い困惑した話 - Togetter



コンサータ | kyupinの日記 気が向けば更新



外国人の男性『日本では恥ずかしがらずに1人でスイーツ食べても平気なのか？』大丈夫です→投稿された画像に「スイーツの情報全ッ然入ってこねぇ」 - Togetter



サイゼリヤ、特にパスタを中心に味が変化しているという意見集まる→サイゼリヤ警察さんがその理由を語るが、それでもショックという反応「新規でどれだけ補えるのか」 - Togetter



新幹線席の指定席に知らない子が座ってたので「ここ自分の席ですが」と言ったら親から「あ、この子の席だけ取り忘れちゃって、すみませんが別の席に行ってくれ」と言われた - Togetter



「2時間くらいで5万人運べる」 GW中に出ている東海道新幹線の運行が改めて見るとヤバい、のぞみがほぼ3分ごとに1本来てる - Togetter



「フラミンゴを保護しました」から始まる海保の投稿→状況を理解するにつれて肝が冷える人が続出する - Togetter







「日本の兄貴たちへ 味噌汁ってキャベツを入れてもいいのか？」「こうするといいぞ」→常識の範囲で味噌汁に入れちゃいけないものってあるんだっけ…？ - Togetter



旦那の家族に誘われ飲みに行ったが、トイレから戻ったら義兄から突然「お前の事大嫌いだ、消えろ、家族で飲むんだから空気読めよ、帰れよ」と言われた - Togetter



西日本シティ銀行の「博多どんたく参加中止」は、他地域民は「？」だけど近隣の人は「そこまでか…！」となっているので、地域商売としては最優先のケジメだったのでは、という話 - Togetter



まともなカウンセリングの文化がなかったりマーケティングが弱いと「話をきちんと聞いて時に助言もくれる」立ち位置が占いや宗教に乗っ取られてしまう - Togetter



移民反対デモ 土葬は日本の文化を壊す？ わからなさに向き合う [外国人]：朝日新聞



運動が苦手、絵を描くのが苦手...世の中には努力だけではどうにもならないものが山ほどあるのになぜ勉強だけは許されず本人の努力不足とか怠慢だと言われるのか - Togetter





近所の小さな定食屋さんに電話して『テイクアウトできますかー？』って聞いたら『できますよー』って言ってくれて取りに行ったらこれだったw



たしかにテイクアウトだがw pic.twitter.com/UC7Ksk0fOa — でぃーぱ (@tomoguxtuchi) 2026年5月4日



引っ越しのサカイで洗濯機移設してもらったら「ゴム足を置かないと設置できません、1個9000円です」と後出しで言われた→後で調べたら4個で3000円の商品で呆れたという話 - Togetter



「土足禁止」と書いているのに「靴を脱ぐのか」と聞いてきた外国人カップルに「靴は禁止」と返したのに土足ですのこを踏んできたので大きい声で注意した話 - Togetter



A・R・ホックシールド『盗まれた誇り』（岩波書店） - 西東京日記 IN はてな











腹痛薬・生理痛の定番だったブスコパンが年内にも販売中止になるというニュースが出て、この薬にお世話になっている人たちがショックを受ける - Togetter



会社に父が亡くなったことを伝え「しばらくお休みさせてください」と言ったら、上司から最初に出たのは信じられない言葉… ここまでの人間とは思わなかった - Togetter



丸亀製麺でお会計をしたら「4920円になります」とあり得ない金額が表示され驚いていたら店員が「先程のお客様とまとめてでは...」全然関係ない家族の分まで危うく支払うところだった - Togetter



略奪が起きた南アフリカのショッピングモールをニュースで見たが本屋だけは襲撃されずにきれいなまま残っていて「盗人は本を読まない」って本当なんだなって思った - Togetter



危険を感じながら会ったこともない近所のマチアプ男性と長野旅行をしたら異常に意気投合して戸愚呂兄弟をやって次の日に三重旅行をして…最終的にお付き合い開始 - Togetter



親が金ない金ない連呼してる家で育って、奨学金は余裕で通るだろうと思ってたら世帯年収1000万円が発覚した→同様の事例が集まるが、このくらいの年収が一番きついとの意見も - Togetter



初めて一人で新幹線に乗った時に年配の夫婦が座ってたので自分の席だと伝えたら間違ってると言われた…でも勘違いで周りの席の大人たちのおかげで事なきを得た - Togetter





北陸新幹線延伸問題、最近になって大阪富山はサンダーバードでよかった論がゾンビしてるけど20年前は私もそうでした。今の富山見てみ、21過ぎても東京行あるんやで…大阪への最終は20時半。距離は大阪が圧倒的に近いのに。夕方の富山駅みたら東京行ホームの賑わいに対して敦賀行ホームの閑散さ… — タマチヨ推しきっしー (@tamamo31dd) 2026年5月5日



ドイツ語のマンション名や会社名をこれまでコレクションしてきたが、これはかなり驚いた「下にちゃんと答えが書いてある…」「発想がブリジストン」 - Togetter



日本橋三越本店が、「イタリア展」出店者が不適切な衛生管理を行っていたとして謝罪… 衛生管理徹底を強化、今後の出店審査基準を見直し、再発防止に努めるとのコメント - Togetter



東京に比べて「ぶつかりおじさん」が少ないという大阪で数日過ごしたが、大量の人が好きな方向に猛スピードで歩いているのが理由の一つではないか→寄せられた意見にも納得 - Togetter



自動車学校で指導員に「なんでわかんないかな！？」とか大声で言われ、ムカついたから倍の声量で「ホントだ！危ない！！クソ〜ッ！」叫んだら黙った、カスハンムラビ法典 - Togetter





















夫氏の部屋の"開かずの本棚"６竿が

ようやく部屋の外に出せました…！



私が昔録画したビデオテープも

出土…！（ダロスとガメラは夫氏が所有）

平成のオタク、

ラベル作りにがんばりすぎてました。

『ガンバの冒険』はVHSビデオを

全巻買ったのになぜか録画してる

（答え:映像保存が貴重だったから） pic.twitter.com/5hcK4wjn1H — 渡辺由美子「OVA編 女性ファンとアニメビジネス」同人誌続行中 (@watanabe_yumiko) 2026年5月6日





私は常日頃からかもしれない運転を心がけてるので、これくらいなら「は？頭大丈夫？」程度で済みます pic.twitter.com/fHa5QGo8ZH — yuki asato (@yuki_asato) 2026年5月6日



我が子はいじめで不登校になっていたが、その母校が自分の実家である職場に“職場体験”を申し込んできたので「人権を尊重できない教員に指導されている生徒は怖い」と断った話 - Togetter



夫が「子どもたちの靴が汚いし臭すぎるッ！」と言ってコインランドリーに靴を洗いに行った→専用洗濯機＆乾燥機が設置されてること知らない人もいるけど、実際使ってみるとどう？ - Togetter



高知県を車で走っていたら、対向車の人に「バスがね、つんでもりごができへんで、引き返した方がいいですよ！」と言われたんだけど、どういう意味だったんだろ - Togetter



「ホテルで売られてるパンが半額になるのをいつも狙って買っていたが、突然値引きがなくなってしまった」商品を売り切るための割引が推奨されなくなる理由 - Togetter



ダンゴムシを飼っている娘から出がけにこんなお願いをされたんだけどなんか嫌な予感がする「これは迷う」 - Togetter



タイのレストランで日本人夫婦が支払いで揉めていたので通訳することに→JCBカードは不可、その夜帰国なのでバーツ無し、旦那が渋々VISAを出すもエラー… 奥さんが旦那を爆詰めしていた - Togetter



ママ友に「ピアノのレッスンの月謝用のピン札切れた！用意しなきゃ💦」と話をしたら「ピン札で用意してるの？偉すぎ〜」と驚かれたけど、これって常識じゃないの…？ - Togetter





JRAがアラブ系競走を廃止する過程でのものです pic.twitter.com/NsuygE7zeH — 昔の福山競馬のブログの人 (@FCK_no_blog) 2026年5月4日



















え！？税込み600円のりんごジュースを3本買ったのになんで会計が1801円なんだ！？「まとめ買いするとたまにある」「システム屋が請求書機能を作る時に苦しむやつ」 - Togetter



海から駐車場に戻るとずっと停まっていた隣の車から赤ちゃんの泣き声が...周りの人が親を見つけ出して連れてきたが「あはは～すみません」って笑いながら歩いて来て呆れた - Togetter



野ざらしのSLを見よう見まねで修復 輝き取り戻した雄姿、豊田市で10日に試走：中日新聞Web



「冷蔵品に謎の黄色い液体」事件についてコープみらいが謝罪し被害者は「これ以上憶測が広がることは望まない」と発言…しかしどう考えても不自然過ぎて困惑 - Togetter



畑に行くと見知らぬ男がいたので、車で男の車が出られないようにしてから声をかけると退かせとの要求→拒否すると警察を呼ばれたが、その後自ら呼んだ警察にドナドナされていた - Togetter



映画館のシアター内に水筒やペットボトル飲料を持ち込むことの是非について論争「健康上の問題で水筒持ち」「ルール違反を正当化するのは違うのでは」 - Togetter



◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）

アンパンマン号を魔改造して45km/hで爆走する！！！！ - ニコニコ動画





ロシアで非ロシア人の男性がスカートを着用してレビュー記事を投稿したところ、裁判所に「非伝統的性的関係の宣伝」と判断され国外追放処分を受けてしまう - Togetter



ChatGPTが出た瞬間、日本の、ど田舎で震えた。その後、私はClaude Codeをゼロから一人で作ったボリス・チェルニー/アンソロピック｜MasaT. 武富 正人



個人開発の運用コストを本当に0円にした技術選定と設計判断のすべて #新人プログラマ応援 - Qiita



AIは速度を前払いし、失敗を後払いにする｜Kosuke Kuzuoka



VSCode 1.118 のアップデートがアツすぎ



人を増やしても減らしてもアウトプットの品質は向上しない - kosui



Playwright CLI で AI エージェントに視覚的なフィードバックを与える



スマホなし生活を4年過ごした42歳男性が直面した深刻すぎる現実を伝える記事から、スマホがある前提の日本社会について多くの疑問の声が集まる - Togetter



「っていうか 怒られそうなこと言っていい？」BeRealをガチで初めて知った人が多いようなので今は本当に「閉じた範囲しか見えにくい世界」になってしまった - Togetter



サプライチェーン攻撃の対策 - kawasima



BeRealが問題になったことで、今の平均的な大学生のSNS事情がどうなっているのかに注目が集まり、「Discord」を知らない人が多い事実が判明 - Togetter



西日本シティ銀行BeReal動画の撮影時期が2024年なのに今回の流出が支店長の大阪支店への栄転のタイミングである事実が気になる…Z世代の軽率投稿は利用されたのか？ - Togetter



「香害」に悩む人が19万円もする空気清浄機を購入、他の病気や疾患の影響ではという指摘→様々な意見集まる - Togetter



弟が海外でバズってフォロワー数10万越えになり、その後で英語の投稿を始めるが、ポエム気質と英語の苦手さが合わさってシュールな投稿が連発されることに…… - Togetter



AI生成感のあるポスターの内容、全然頭に入ってこない事に気付いた「別に全否定派じゃないけど、AIだなってまず入ってくる感じはする」「AI生成には“意図”を感じない」 - Togetter



Tailscaleやめたい - まいの雑記帳



【追記あり】「動画は事実でした」坂井秀人氏が"女体シャンパンタワー"は事実であったことを認め、謝罪「お騒がせしてしまい、また苦しい言い逃れをしてしまい、本当に申し訳ありませんでした」 - Togetter





日本人は「アメリカニキのBBQ見えなくなった😭」と嘆いてるけど、私のタイムラインにアメリカニキ達はまだまだ存在していてそのニキ達は「日本人何処行った⁉BBQ飽きたか⁉じゃあ朝ごはんのベーコンエッグとパンケーキを見せようか⁉⁉😭」と嘆いているのでちゃんと両想いだから両者安心してほしい — 柔らか仕上げのフクダウニー (@0rororeo) 2026年5月5日



母のスマホ、広告が数秒おきに表示されまともに操作できない状態になり怪しいアプリを削除しようとしても広告が出てくる→機内モードをオンにしてようやく片付いた - Togetter



認知負債 - kawasima



生成AIがプロンプトからコードを大量に生成してくれるので、出力されたものを理解する時間と引き換えに早くリリースする。この構造は技術的負債と同じなので「認知負債」と呼ばれることがある。



三菱UFJがグーグルと提携 AI活用で次世代金融インフラづくりへ | NHKニュース | 金融、生成AI・人工知能、IT・ネット



戦場で進む兵器の無人化 その先は？ ここに注目 石川一洋 | NHKニュース | 解説委員室、イラスト解説 ここに注目！、ロシア



新卒研修の時の講師「プログラミングが一番できるのは哲学系出身」 - posfie



巧妙化する定期購入のトラブルにご注意−購入中に「さらにお得なご案内」！？−(発表情報)_国民生活センター



【Hothotレビュー】Unihertzの小型キーボードスマホ「Titan 2 Elite」。使い勝手はどう進化した？ - PC Watch



東ソー、慶大開発の光ケーブル量産へ 速度2倍でデータセンター向け - 日本経済新聞



Qwenが閉じ始めたのでGemma 4を選んだ——GPUなしPCでローカルLLMをファインチューニング



「ただの身バレ対策だよ」『なぜ若者はSNSで顔を隠すのか』との記事に反論集まる 「『若者のトレンドを変に考察して深刻な問題みたいにする』系のネットニュース多い」 - Togetter



AI駆動開発時代に、おさえておきたいQA技法



Ruby初心者大学生のRubyKaigi 2026体験記



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）



海外の一部メディアでドリコムがwizardryの権利をATARI社に売却したような誤解を招く報道があったので弊社の見解を公式に出しました… https://t.co/9up9EZzzHc — 内藤 裕紀/Yuki Naito (@no7110) 2026年5月7日



「Wizardry（ウィザードリィ）」シリーズに関する一部報道について | 株式会社ドリコム



一部メディアにおいて、Atari SA（以下Atari社）が、株式会社ドリコム（以下当社）から、当社が国内外の商標権を保有するIP「Wizardry（ウィザードリィ）」に関する権利を取得した、という報道がされておりますが、そのような事実はございません。今後も当社が保有する「Wizardry」の商標権等の権利を売却する意思はございません。

当社は、過日、Atari社が「Wizardry」シリーズ第1作から第5作の権利を元の権利保有者から買収した旨の連絡を受けております。

当社は、引き続き「Wizardry」シリーズの国内外の商標権を保有し、「Wizardry」IPのブランド管理をおこなっていきます。



日米Wizardry版権史1981-2024 - 神殿岸2







有名?キャラ大集結のかわいいレトロシューティング！【ゲーム天国／セガサターン】【レトロゲームゆっくり実況解説】 - ニコニコ動画





GW温泉合宿 - ニコニコ動画





背景に全力をかけすぎたガンギマリ・アクションゲー【テンポ／メガドライブスーパー32X】【レトロゲームゆっくり実況解説】 - ニコニコ動画





食の軍師 WhiteCul明 ケンタッキーの乱を鎮圧せよ！ - ニコニコ動画





MAD ↑→→→←→←↑↓←→ - ニコニコ動画











フィリピンに来なさい pic.twitter.com/aCBB2UXkhH — 柘榴シロ (@Zakuro_Shiro) 2026年5月3日



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『西へ向かうと言っていた』 pic.twitter.com/3bFuofauQE — 田中 寛崇 | イラストレーター (@tanakahirotaka) 2026年5月5日









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◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）

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◆新商品（衣・食・住）

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